ASKİ su kesintisi 13 Ekim! Ankara'da (Yenimahalle, Elmadağ) su kesintisi ne zaman bitecek?

ASKİ su kesintisi 13 Ekim programında Yenimahalle ve Elmadağ ilçeleri öne çıktı. İçme suyu hattındaki arıza ile bağlantı çalışması nedeniyle bazı mahallelerde su verilemezken, kesintilerin tahmini tamamlanma saatler, etkilenen ilçe ve mahalleler açıklandı.

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Ankara su kesintisi 13 Ekim 2026 Salı günü vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içinde su alamayan aboneler, kesintiden etkilenen mahalleleri, çalışmaların hangi saatlere kadar süreceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ 13 EKİM

ASKİ’nin 13 Ekim tarihli duyurusuna göre Yenimahalle’deki su kesintisi saat 08.00’de başladı. Yuva Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 1000 milimetre çapındaki çelik içme suyu deplase hattının, 1200 milimetre çapındaki mevcut çelik hatta bağlantısının yapılacağı açıklandı. Çalışmadan Ostim, İvedik OSB, Turgut Özal, Yuva, Karacakaya ve Çakırlar mahalleleri etkileniyor.

Elmadağ’da ise kesinti Gümüşpala Mahallesi Taşel Sokak’taki 315’lik PE100 içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle başladı. Kesinti saat 07.15 itibarıyla uygulanırken İsmetpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi’nin üst kotları, Tatlıca Mahallesi’nin alt kotları, Üçevler, Gümüşpala ve Yenimahalle mahalleleri etkilendi.

ASKİ su kesintisi 13 Ekim! Ankarada (Yenimahalle, Elmadağ) su kesintisi ne zaman bitecek?

ANKARA'DA (YENİMAHALLE, ELMADAĞ) SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yenimahalle’de su kesintisinin 13 Ekim saat 23.55’te sona ermesi öngörülüyor. ASKİ’nin resmi arıza sayfasında belirtilen programa göre çalışma, yeni yapılan içme suyu deplase hattının mevcut ana hatta bağlantısı için gerçekleştiriliyor.

Elmadağ’da ise su kesintisinin saat 12.00’de sona ermesi planlanıyor. Arıza 07.15’te başlarken ekiplerin Gümüşpala Mahallesi Taşel Sokak’taki boru hattında çalıştığı bildirildi. ASKİ tarafından verilen saatler tahmini tamamlanma sürelerini ifade ettiği için saha çalışmasının durumuna göre suyun verilme saatinde değişiklik yaşanabilir.

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