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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri sorgulama
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Atatürk Üniversitesi AÖF dönem sonu sınavlarının ardından gözler bütünleme sınav tarihlerine çevrildi. Açıköğretim programına kayıtlı olan öğrenciler AÖF bütünleme sınav giriş yerlerini sorgulamaya başladı.

ATA AÖF’de eğitimine devam eden öğrenciler, bahar dönemi final sınavlarının ardından bütünleme sınav tarihlerini araştırmaya başladı. 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde bahar yarıyılı bütünlemeleri temmuz ayında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLAR NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi AÖF internet sitesinde yer alan akademik takvime göre; bütünleme sınavları 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri sorgulama - 1. Resim

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi AÖF bütünleme sınav giriş yerleri, henüz erişime açılmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında sınav giriş belgelerinin 28 Haziran Cumartesi gününden itibaren açıklanması tahmin ediliyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri sorgulama - 2. Resim

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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