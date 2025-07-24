Atanınca ilk maaş ne zaman, çift mi yatar, işe ne zaman başlanır? 2025 KPSS merkezi atama sonuçları belli oldu

2025 KPSS merkezi atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuda görev alacak adaylar için yeni bir süreç başladı. Ataması yapılan binlerce kişi, şimdi atanınca ilk maaş ne zaman, çift mi yatar, işe ne zaman başlanır sorulara cevap arıyor. Göreve yeni başlayacak memurların dikkat etmesi gereken aşamalar, maaş ödeme takvimi ve kıst maaş hesaplaması gibi kritik detaylar merak konusu oldu. İşte memuriyete ilk adımı atanlar için bilmesi gerekenler...

2025 KPSS atama süreci 17 Temmuz'da sona erdi. ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçlarını erişime açtı. Memur adayları şimdi atandıkları kurumlarda göreve başlama, ilk maaşın ne zaman yatırılacağı ve maaş miktarlarıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Atanınca ilk maaş ne zaman, çift mi yatar, işe ne zaman başlanır?

ATANINCA İLK MAAŞ NE ZAMAN YATAR?

Devlet memurluğuna yeni atanan kişiler için ilk maaşın ne zaman alınacağı, en çok merak edilen soruların başında geliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlar göreve başladıkları günden itibaren maaş almaya hak kazanırlar.

Maaş ödemesi her ayın 15’inde gerçekleştiğinden, göreve başlama tarihi belirtilen ödeme gününe yetişmeyebilir.

Örnek olarak; bir kişi 3 Temmuz’da göreve başlarsa, maaş bordrosuna dahil edilirse 15 Temmuz’da kıst maaş (3-14 Temmuz arası) ve peşin maaş (15 Temmuz - 14 Ağustos arası) birlikte yatırılır. Göreve başlama tarihi bordro kapanışına çok yakınsa (örneğin 13-14 Temmuz) o ayki bordroya dahil edilemeyebilir.

Bu tip bir durumda ilk maaş, bir sonraki ayın 15’inde toplu olarak ödenir. Hak edilen tüm ödemeler geriye dönük hesaplanır ve memurun hesabına eksiksiz şekilde yatırılır.

ATANINCA İLK MAAŞ ÇİFT Mİ YATAR?

İlk defa göreve başlayan memurlar için genellikle “çift maaş” gibi görünen bir ödeme yapılır. Yapılan ödeme çift maaş değil bir kısmı geçmiş döneme ait kıst maaş, diğer kısmı ise peşin ödenen bir sonraki ayın maaşıdır.

İlk maaş bordrosunda iki dönem de kalem kalem gösterilir ve personel net olarak hangi dönemin ücretini aldığını görebilir.

ATANINCA İŞE NE ZAMAN BAŞLANIR?

Yeni atanan memurların göreve başlama süreci, atama belgelerinin kendilerine tebliğ edilmesiyle başlar. Atama aynı şehirdeki bir göreve yapıldıysa, memur tebliği izleyen iş günü göreve başlamak zorundadır.

Atanan kişinin eğer görev yeri başka bir şehirdeyse, memura “mehil müddeti” adı verilen ve genellikle 15 gün olarak tanınan bir süre verilir. Bu süre içinde ilgili şehre intikal edilerek takip eden iş günü göreve başlanmalıdır.

Zorunlu bir gerekçe olmaksızın belirtilen sürede göreve başlanmazsa, yapılan atama iptal edilir ve kişi bir yıl boyunca kamu görevine alınmaz. Sağlık raporu veya doğal afet gibi belgelenebilir mücbir sebepler varsa, memur 2 ay içinde göreve başlayabilir.

Göreve fiilen başlanmasıyla birlikte, kurumun insan kaynakları birimi tarafından sisteme giriş yapılır ve maaş süreci başlatılır.