Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu

ABD Başkanı Donald Trump 23 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın kalıcı bir barışa gidebileceğini söyleyerek ateşkesin üzerinde durduklarını açıklamıştı. Peki, Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sona erdirir mi? İşte detaylar...

İsrail'in İran'a başlattığı ardından ABD'nin 'de eklendiği saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemelerin neticesinde yaşanan çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 12. gününde ateşkesle sonuçlandı.

Tel Aviv kaynaklarına göre, İran, 12 günlük çatışmalarda İsrail'e 530'dan fazla füze attığı ve bu füzelerin büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında ateşkese varıldığını tek taraflı duyurdu. Bunun üzerine "ateşkes" kelimesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

ATEŞKES NE ANLAMA GELİYOR, SAVAŞLARI SONLANDIRIR MI?

Savaşan iki ülkenin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke anlamına gelmektedir. Şu sıralar İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sebebiyle gözler ateşkes yapılacağı tarihe çevrildi.

İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren hava saldırıları, İran'ın İsrail'e ilişkin misilleme amaçlı füze saldırıları ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamalarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

İran, İsrail'in saldırılarını durdurması durumunda ateşi kesmeye hazır olduğunu belirterek İsrail hükümeti de İran'a yönelik saldırılarının "hedeflerine ulaşmasının" ardından teklifi kabul ettiği konusunda bilgi verdi.ü

Ancak ABD Başkanı Donald Trump hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Ardından da ateşkesin sürdüğünü belirtti.