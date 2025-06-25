Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu

Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump&#039;tan ateşkes duyurusu
Ateşkes, İran, İsrail, Donald Trump, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump 23 Haziran 2025 tarihinde yaptığı açıklamada İsrail ve İran'ın kalıcı bir barışa gidebileceğini söyleyerek ateşkesin üzerinde durduklarını açıklamıştı. Peki, Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sona erdirir mi? İşte detaylar...

İsrail'in İran'a başlattığı ardından ABD'nin 'de eklendiği saldırılar ve Tahran yönetiminin misillemelerin neticesinde yaşanan çatışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla 12. gününde ateşkesle sonuçlandı.

Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu - 1. Resim

Tel Aviv kaynaklarına göre, İran, 12 günlük çatışmalarda İsrail'e 530'dan fazla füze attığı ve bu füzelerin büyük bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisi verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasında ateşkese varıldığını tek taraflı duyurdu. Bunun üzerine "ateşkes" kelimesinin ne anlama geldiği merak konusu oldu. 

Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu - 2. Resim

ATEŞKES NE ANLAMA GELİYOR, SAVAŞLARI SONLANDIRIR MI? 

Savaşan iki ülkenin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke anlamına gelmektedir. Şu sıralar İran ve İsrail arasında yaşanan savaş sebebiyle gözler ateşkes yapılacağı tarihe çevrildi.

İsrail'in İran'a yönelik 12 gün süren hava saldırıları, İran'ın İsrail'e ilişkin misilleme amaçlı füze saldırıları ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini bombalamalarının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu - 3. Resim

İran, İsrail'in saldırılarını durdurması durumunda ateşi kesmeye hazır olduğunu belirterek İsrail hükümeti de İran'a yönelik saldırılarının "hedeflerine ulaşmasının" ardından teklifi kabul ettiği konusunda bilgi verdi.ü

Ancak ABD Başkanı Donald Trump hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü. Ardından da ateşkesin sürdüğünü belirtti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor?Kanser tedavisi için geldi, nikah masasına oturdu! Duygu dolu anlar yaşandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerBorussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ekranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor? - HaberlerEkranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor?Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek? - HaberlerYeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek?Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladı - HaberlerBir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladıFransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü? - HaberlerFransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü?Evde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor! - HaberlerEvde bakım maaşı ne kadar olacak? Temmuz’da zam geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...