Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Atletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Atletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiAtletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında futbolseverleri ekran başına toplayacak. İspanyol temsilcisi, sahasında Alman ekibini ağırlarken iki takım da lig aşamasındaki puanını artırmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Atletico Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Madrid'de karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet elde etmeyi hedeflerken Bayern Münih ise deplasmanda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisini buluşturacak mücadele öncesinde takımların son durumu, eksik oyuncular ve yayın bilgileri belli oldu.

ATLETİCO MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta karşılaşmasına İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadı ev sahipliği yapacak.

Atletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiAtletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ATLETİCO MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Bayern Münih karşılaşması, 3 Kasım Salı günü saat 23.00'te tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

İLGİLİ HABERLER
Real Madrid
SPOR
Real Madrid'de Arda Güler şoku: Kritik maç öncesi kötü haber
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.