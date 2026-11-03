Atletico Madrid Bayern Münih maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında futbolseverleri ekran başına toplayacak. İspanyol temsilcisi, sahasında Alman ekibini ağırlarken iki takım da lig aşamasındaki puanını artırmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Atletico Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Madrid'de karşı karşıya geliyor. Diego Simeone yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet elde etmeyi hedeflerken Bayern Münih ise deplasmanda puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Avrupa futbolunun iki önemli temsilcisini buluşturacak mücadele öncesinde takımların son durumu, eksik oyuncular ve yayın bilgileri belli oldu.

ATLETİCO MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Bayern Münih maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü hafta karşılaşmasına İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadı ev sahipliği yapacak.

Atletico Madrid-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ATLETİCO MADRİD-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid Bayern Münih karşılaşması, 3 Kasım Salı günü saat 23.00'te tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak mücadele, TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

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