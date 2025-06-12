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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? Ertelenen tarih açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? Ertelenen tarih açıklandı!
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AUZEF bütünleme sınavlarının tarihi merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav tarihlerinin ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından AUZEF bütünleme sınav tarihi ve sınav yeri merkezi tercihleri gündeme geldi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bütünleme sınavları için tarih değişikliğine gidildi. Önceden duyurulan tarihlerle çakışan Milli Eğitim Bakanlığı sınavları nedeniyle AUZEF telafi sınavları ertelendi. Sınavlara hazırlanan binlerce öğrenci şimdi yeni sınav takvimi ve sınav merkezi tercih işlemlerinin detaylarını araştırıyor. 

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2025?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, AUZEF bahar yarıyılı bütünleme (telafi) sınavlarının 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanmıştı. Ancak bu tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak Akademik Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakıştığı için ertelendi.

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? Ertelenen tarih açıklandı! - 1. Resim

Yeni takvime göre AUZEF bütünleme sınavları, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF Dekanlığı, öğrencilerin sınav tarihleriyle ilgili mağduriyet yaşamamaları için tarihin değiştirildiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

“Değerli Öğrencilerimiz, 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek olan AGS ve ÖABT sınavları ile çakıştığı için 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.”

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV MERKEZİ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Sınav takviminin güncellenmesiyle birlikte sınav merkezi tercih süreci de başladı. İstanbul Üniversitesi, bütünleme sınavına girecek öğrencilerin tercih işlemlerini 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 23.49’a kadar tamamlaması gerektiğini açıkladı. Öğrenciler sınav merkezi tercihlerini AUZEF mobil uygulaması ya da üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

AUZEF yönetimi, sınavlara başka şehirlerde girecek öğrencilerin bu tercihi zamanında yapmalarının önemli olduğunu vurguladı. Geç teslim edilen tercihler işleme alınmayacak.

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? Ertelenen tarih açıklandı! - 2. Resim

ÖĞRENCİLER HANGİ SINAVLARDA BÜTÜNLEMEYE GİREBİLİR?

AUZEF bütünleme sınavları, bahar döneminde FF, DZ ya da GR notu alan tüm öğrenciler için geçerli olacak. Öğrenciler sadece başarısız oldukları derslerden sınava girebilecek. Başarılı olunan dersler için bütünleme hakkı tanınmıyor. Sınav sonuçları ise AUZEF sistemi üzerinden ilan edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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