Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta!

Survivor'ın efsane isimlerinden Avatar Atakan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Avatar Atakan bu akşam Rodrigo Mineiro ile mücadele edecek. Peki Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Survivor ile geniş kitlelerin sevgisini kazanan Avatar Atakan, bu kez ringde ter dökmeye hazırlanıyor. Türk kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan Arslan, uzun bir aranın ardından izleyicileri ekran başına kilitleyecek dev bir maça çıkıyor. Avatar Atakan’ın rakibi ise Brezilya’dan dünyaca ünlü dövüşçü Rodrigo Mineiro oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda ringe çıkacağını duyuran Avatar Atakan’ın açıklamaları büyük ilgi gördü. Milyonlarca takipçi “Avatar Atakan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?” sorusunu araştırıyor

AVATAR ATAKAN-RODRİGO MİNEİRO MAÇI NE ZAMAN?

Avatar Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanı zirveye taşıdı. Avatar Atakan Maçı 26 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşecek. Avatar Atakan Rodrigo Mineiro maçı MMA organizasyonu olan “MFA 3” kapsamında düzenlenecek.

Avatar Atakan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biraz uzak kalmıştık Ama içimdeki savaşçının yolunu açtım, 26 Haziran’da beni zor bir sınav ve iyi bir rakip bekliyor. Zafer için bedel ödemeye hazırım! Bir çok başarılı kardeşimin de dövüşeceği bu gecede Allah izin verirse, inşallah kazanacağız. Desteklerinizi bekliyorum!"

AVATAR ATAKAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro müsabakası, 26 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Gecede sadece Atakan değil; Avni Yıldırım, Batuhan Çiftçi, Serenay Çetin, Mücahit Kulak, Bünyamin Kulak, Hüseyin Can Polat ve Sinan Çağala gibi birçok ünlü dövüşçü de sahne alacak.

AVATAR ATAKAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENİR?

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı konusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Yapılan açıklamalarda kanal bilgisi verilmemiş olsa da, karşılaşmanın çeşitli YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.