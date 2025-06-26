Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta!

Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'ın efsane isimlerinden Avatar Atakan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı. Avatar Atakan bu akşam Rodrigo Mineiro ile mücadele edecek. Peki Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Survivor ile geniş kitlelerin sevgisini kazanan Avatar Atakan, bu kez ringde ter dökmeye hazırlanıyor. Türk kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan Arslan, uzun bir aranın ardından izleyicileri ekran başına kilitleyecek dev bir maça çıkıyor. Avatar Atakan’ın rakibi ise Brezilya’dan dünyaca ünlü dövüşçü Rodrigo Mineiro oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda ringe çıkacağını duyuran Avatar Atakan’ın açıklamaları büyük ilgi gördü. Milyonlarca takipçi “Avatar Atakan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?” sorusunu araştırıyor

Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta! - 1. Resim

AVATAR ATAKAN-RODRİGO MİNEİRO MAÇI NE ZAMAN?

Avatar Atakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla heyecanı zirveye taşıdı. Avatar Atakan Maçı 26 Haziran Perşembe akşamı gerçekleşecek. Avatar Atakan Rodrigo Mineiro maçı MMA organizasyonu olan “MFA 3” kapsamında düzenlenecek. 

Avatar Atakan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Biraz uzak kalmıştık Ama içimdeki savaşçının yolunu açtım, 26 Haziran’da beni zor bir sınav ve iyi bir rakip bekliyor. Zafer için bedel ödemeye hazırım! Bir çok başarılı kardeşimin de dövüşeceği bu gecede Allah izin verirse, inşallah kazanacağız. Desteklerinizi bekliyorum!"

Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta! - 2. Resim

AVATAR ATAKAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro müsabakası, 26 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Gecede sadece Atakan değil; Avni Yıldırım, Batuhan Çiftçi, Serenay Çetin, Mücahit Kulak, Bünyamin Kulak, Hüseyin Can Polat ve Sinan Çağala gibi birçok ünlü dövüşçü de sahne alacak.

Avatar Atakan - Rodrigo Mineiro maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yılın karşılaşması için heyecan dorukta! - 3. Resim

AVATAR ATAKAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENİR?

Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı konusu sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. Yapılan açıklamalarda kanal bilgisi verilmemiş olsa da, karşılaşmanın çeşitli YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Denizlili çiftçiler 1 yıldır kabusu yaşıyor: Bunu kim kullanırsa başı yanıyor! "Tarlamız boş, korkuyoruz"Gözetmen ücret ödeme tarihi: ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözetmen ücret ödeme tarihi: ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? - HaberlerGözetmen ücret ödeme tarihi: ÖSYM görevli ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?Hicri Muharrem ayı başladı: 2025 Muharrem ayı mesajlarından kısa-uzun ve resimli seçmeler - HaberlerHicri Muharrem ayı başladı: 2025 Muharrem ayı mesajlarından kısa-uzun ve resimli seçmelerSen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecek - HaberlerSen ve Ben filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Bu akşam izleyicileriyle bir araya gelecekKPSS başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar, KPSS B grubu sınavı ne zaman? - HaberlerKPSS başvuruları başladı! Başvuru ücreti ne kadar, KPSS B grubu sınavı ne zaman?A 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı - HaberlerA 101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var? 26 Haziran 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldıMuharrem ayı namazı var mı? Hicri yılbaşının ilk günü yapılması gerekenler - HaberlerMuharrem ayı namazı var mı? Hicri yılbaşının ilk günü yapılması gerekenler
Sonraki Haber Yükleniyor...