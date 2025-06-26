Muhtemel ilk 11 belli oldu! Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu akşam da milyonları ekranlara kitleyecek. Grup maçları hız kesmeden devam ederken, Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak merakla takip ediliyor. Muhtemel ilk 11 belli olurken Kenan Yıldız'ın kadroda ilk 11'de yer alıp almadığı da sorgulanmaya başlandı.

Milli Takımımızın ve Juventus'un parlayan yıldızı Kenan Yıldız bu akşam Juventus - Manchester City maçı için sahada bekleniyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda oynanacak son maç için hazırlıklar tamamlanıyor. Peki, Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

JUVENTUS - MANCHESTER CITY SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 heyecanı 26 Haziran Perşembe günü oynanacak Juventus - Manchester City karşılaşmasıyla devam edecek. G Grubu’nda her iki takım da son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Grup liderini belirleyecek bu akşamki maç için nefesler tutuldu.

Juventus - Manchester City maçı 26 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Maç ABD’nin Orlando şehrinde bulunan Camping World Stadyumu’nda oynanacak, düdüğü ise Fransız hakem Clement Turpin çalacak.

JUVENTUS - MANCHESTER CITY HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Manchester City maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç yayını şifresiz olarak gerçekleştirilecek. Kenan Yıldız'ın sahada olmasını beklediğimiz Juventus - Manchester City maçı için geri sayım başlatıldı.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şimdiye kadar gösterdiği performansla büyük bir gurur yaşattı. Teknik ekibin de Kenan Yıldız’a Juventus - Manchester City maçında ilk 11’de yer vermesi bekleniyor.

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JUVENTUS - MANCHESTER CITY MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, N. Savona, L. Kelly, A. Costa, W. McKennie, K. Thuram, A. Cambiaso, F. Conceição, Kenan Yıldız, R. K. Muani

Manchester City: Ederson, A. Khusanov, M. Akanji, N. Aké, J. Gvardiol, T. Reijnders, Savinho, B. Silva, P. Foden, J. Doku, E. Haaland