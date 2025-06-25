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Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Canlı Yayın, TRT 1, Tabii, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor! Günün önemli karşılaşmaları hızla sürerken Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu mücadelesi bu akşam ekranlarda olacak.

Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda önemli mücadele için geri sayıma başlandı. Avrupa ekiplerinden Borussia Dortmund Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ile karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı sürerken Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai arasındaki karşılaşma merakla bekleniyor.

F Grubu’ndaki son karşılaşma olan Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Dileyenler dijital platform Tabii üzerinden de Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçını takip edilebilecek.

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında karşı karşıya gelecek.

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı 25 Haziran Çarşamba günü, Miami'deki Hard Rock Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak. 

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3. Resim

BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Borussia Dortmund muhtemel ilk 11: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Bellingham, Brandt; Guirassy

Ulsan Hyundai muhtemel ilk 11: Jo; Trojak, Kim, Jung; Kang, Ko, Bojanic, Lee, Ludwigson; Lacava, Farias

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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