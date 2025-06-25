Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2025 16:30 - Güncelleme: 25 Haziran 2025 16:31 - Güncelleme:

Borussia Dortmund, Canlı Yayın, TRT 1, Tabii, Haber

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor! Günün önemli karşılaşmaları hızla sürerken Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu mücadelesi bu akşam ekranlarda olacak.

Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda önemli mücadele için geri sayıma başlandı. Avrupa ekiplerinden Borussia Dortmund Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ile karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı sürerken Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai arasındaki karşılaşma merakla bekleniyor. F Grubu’ndaki son karşılaşma olan Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Dileyenler dijital platform Tabii üzerinden de Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçını takip edilebilecek. İlgili Haber PSG Inter Miami maçı ne zaman, saat kaçta? Messi eski takımına karşı oynayacak BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı 25 Haziran Çarşamba günü, Miami'deki Hard Rock Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak. İlgili Haber Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11 Borussia Dortmund muhtemel ilk 11: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Bellingham, Brandt; Guirassy Ulsan Hyundai muhtemel ilk 11: Jo; Trojak, Kim, Jung; Kang, Ko, Bojanic, Lee, Ludwigson; Lacava, Farias İlgili Haber Benfica Bayern Münih maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan