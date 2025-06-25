Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan devam ediyor! Günün önemli karşılaşmaları hızla sürerken Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak merakla araştırılıyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu mücadelesi bu akşam ekranlarda olacak.
Kulüpler Dünya Kupası F Grubu’nda önemli mücadele için geri sayıma başlandı. Avrupa ekiplerinden Borussia Dortmund Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai ile karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı sürerken Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai arasındaki karşılaşma merakla bekleniyor.
F Grubu’ndaki son karşılaşma olan Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Dileyenler dijital platform Tabii üzerinden de Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçını takip edilebilecek.
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nun son maçında karşı karşıya gelecek.
Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı 25 Haziran Çarşamba günü, Miami'deki Hard Rock Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak.
BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11
Borussia Dortmund muhtemel ilk 11: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Gross, Svensson; Bellingham, Brandt; Guirassy
Ulsan Hyundai muhtemel ilk 11: Jo; Trojak, Kim, Jung; Kang, Ko, Bojanic, Lee, Ludwigson; Lacava, Farias