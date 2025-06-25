Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem!

Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda bu akşam Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai karşılaşacak. Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçı hakemi Tori Penso ise kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Maç öncesi Tori Penso kimdir, nereli, hangi liglerde hakemlik yaptı merak konusu haline geldi.

Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçı hakeminin kadın hakem Tori Penso olması büyük bir ilgi gördü. FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu maçı öncesinde ise Tori Penso kimdir, nereli, hangi liglerde hakemlik yaptı araştırılmaya başlandı. Bu akşamki kritik mücadelede düdük çalacak olan Tori Penso'nun hayatı ve kariyeri...

Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem! - 1. Resim

BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI HAKEMİ KİM?

Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçının hakemi Amerikalı kadın hakem Tori Penso olacak. 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. 

Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem! - 2. Resim

TORİ PENSO KİMDİR, NERELİ?

Amerikalı hakem Tori Penso 1986'da Florida eyaletinde doğdu. 14 yaşındayken hakemliğe adım atan Tori Penso Florida Eyalet Üniversitesi’nde dijital pazarlama eğitimi alarak Coca-Cola ve Red Bull gibi büyük şirketlerde çalıştı. Penso daha sonra futbol kariyerine geri dönerek birçok başarıya imza attı.

Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem! - 3. Resim

TORİ PENSO HANGİ LİGLERDE HAKEMLİK YAPTI?

Tori Penso’nun hakemlik kariyeri ABD Kadınlar Futbol Ligi (NWSL) ile yükseldi. Penso daha sonra erkekler profesyonel ligi Major League Soccer (MLS) maçlarında da görev almaya başladı.

Tori Penso 2020 yılında MLS’te normal sezon maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem! - 4. Resim

Penso’nun uluslararasında en büyük çıkışı da 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi. Turnuvada yarı final dahil olmak üzere toplam dört karşılaşmada görev alan Penso final maçını yöneten ilk Amerikalı kadın hakem olarak yine tarih yazdı.

Aynı yıl Suudi Arabistan’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın açılış maçına da atanarak bir ilke daha imza attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kenya'da sokaklar savaş alanına döndü! Parlamento kuşatma altında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi - HaberlerLGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldiBorussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerBorussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu - HaberlerAteşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusuEkranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor? - HaberlerEkranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor?Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek? - HaberlerYeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek?Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladı - HaberlerBir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...