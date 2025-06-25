Tori Penso kimdir, nereli? Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçında kadın hakem!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda bu akşam Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai karşılaşacak. Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçı hakemi Tori Penso ise kariyeri ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Maç öncesi Tori Penso kimdir, nereli, hangi liglerde hakemlik yaptı merak konusu haline geldi.

Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçı hakeminin kadın hakem Tori Penso olması büyük bir ilgi gördü. FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu maçı öncesinde ise Tori Penso kimdir, nereli, hangi liglerde hakemlik yaptı araştırılmaya başlandı. Bu akşamki kritik mücadelede düdük çalacak olan Tori Penso'nun hayatı ve kariyeri...

BORUSSIA DORTMUND-ULSAN HYUNDAI MAÇI HAKEMİ KİM?

Borussia Dortmund - Ulsan Hyundai maçının hakemi Amerikalı kadın hakem Tori Penso olacak. 25 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de oynanacak müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TORİ PENSO KİMDİR, NERELİ?

Amerikalı hakem Tori Penso 1986'da Florida eyaletinde doğdu. 14 yaşındayken hakemliğe adım atan Tori Penso Florida Eyalet Üniversitesi’nde dijital pazarlama eğitimi alarak Coca-Cola ve Red Bull gibi büyük şirketlerde çalıştı. Penso daha sonra futbol kariyerine geri dönerek birçok başarıya imza attı.

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TORİ PENSO HANGİ LİGLERDE HAKEMLİK YAPTI?

Tori Penso’nun hakemlik kariyeri ABD Kadınlar Futbol Ligi (NWSL) ile yükseldi. Penso daha sonra erkekler profesyonel ligi Major League Soccer (MLS) maçlarında da görev almaya başladı.

Tori Penso 2020 yılında MLS’te normal sezon maçını yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

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Penso’nun uluslararasında en büyük çıkışı da 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda geldi. Turnuvada yarı final dahil olmak üzere toplam dört karşılaşmada görev alan Penso final maçını yöneten ilk Amerikalı kadın hakem olarak yine tarih yazdı.

Aynı yıl Suudi Arabistan’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın açılış maçına da atanarak bir ilke daha imza attı.