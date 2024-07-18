"Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu

Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel konuşmasının ardından gündem oldu. Vatandaşlar tarafından hayatı, kariyeri ve "Ayşe tatile çıksın" parolasının ardında yatan hikaye merak edildi.

'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla bilenen Ayata: İsmim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim

'Ayşe tatile çıksın' parolasıyla bilenen Ayata: İsmim bir sembol ama ben bu olayın kahramanı değilim

20 Temmuz 1974 yılında Türkiye garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'taki Türklerin güvenliği için Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ile İngiltere ve Yunanistan'a "barışın yeniden tesisini sağlamak üzere müzakerelere başlama" çağrısında bulundu.

Türkiye ve diğer garantörler arasında Kıbrıs meselesinin çözümü için 25 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde Cenevre'de konferans düzenlendi.

Yunanistan'ın Ada'da yeni anayasal düzenin kurulmasına yönelik tüm teklifleri reddetmesi ve anayasaya ilişkin varılacak bir uzlaşma için Türk birliklerinin geri çekilmesini ön koşul olarak öne sürdü.

2. Cenevre Konferansı'nda sonuç alınamayınca 14 Ağustos'ta "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşaması başlatıldı.

Parolada ismi geçen Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata'nın hayatı ve neden parolada ismi geçtiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

PROF. DR. AYŞE GÜNEŞ AYATA KİMDİR?

Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata 1954 yılında dünyaya geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yapan dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı olan Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

1995 yılında yapılan genel seçimlerde İzmir 2. bölgeden CHP adayı olarak gösterilmiş ancak CHP'nin baraj altında kalması nedeniyle seçilememiştir.

Seçimlerin ardından üniversite çalışmalarına devam etmiştir.

PROF. DR. AYŞE GÜNEŞ AYATA EVLİ Mİ?

Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak seçilen Sencer Ayata ile evlidir.

PROF. DR. AYŞE GÜNEŞ AYATA'NIN İSMİ NEDEN KIBRIS HAREKETINDA GEÇİYOR?

Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata parolanın belirlenme hikayesini şöyle anlattı:

"Ben istihbaratçı olmadığım için tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen şöyle düşünüyorlar; Babam Turan Güneş ve Bülent Ecevit, 'başka ülkeler bizi dinliyorlardır' düşüncesiyle İkinci Harekat'ın başlaması için bir parola belirlenmesine karar veriyorlar. 'Ayşe tatile çıksın' parolası babamdan Ecevit'e bir işaret oluyor. Babamın aklına biraz önce de benim tatilimi konuştuğu için 'Ayşe tatile çıksın' diyeyim diyor ve sen de o zaman anla ki bu müzakereler de çok fazla bir yere gidemeyecek gibi görünüyor ve bir şekilde harekat hazırlığı yapılmaya başlansın."