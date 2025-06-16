Az önce deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri güncel olarak paylaşıyor.

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. İstanbul deprem ve deprem haberleri konusunda araştırmalar hız kazandı.

Yaşadıkları yerde sarsıntı hisseden çok sayıda kişi" 16 Haziran Pazartesi deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Ege'de deprem mi oldu?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, 16 Haziran Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem yaşanmadı. 3.0 büyüklüğünün altındaki depremleri ise aşağıda yer alan tablo üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN

Saat Büyüklük Yer Derinlik (km) Tip 18:51:25 1.3 Simav (Kütahya) 7.25 ML 18:25:16 2.2 Çelikhan (Adıyaman) 6.97 ML 16:01:33 1.5 Çelikhan (Adıyaman) 6.97 ML 15:27:34 0.9 Simav (Kütahya) 0.15 ML 14:52:41 1.7 Kozan (Adana) 7.0 ML 14:52:01 2.5 Doğubayazıt (Ağrı) 7.01 ML 14:41:35 1.1 Mamak (Ankara) 7.0 ML 14:26:46 1.1 Battalgazi (Malatya) 0.94 ML 14:12:47 1.9 Kozluk (Batman) 7.0 ML 14:08:54 1.0 Simav (Kütahya) 7.0 ML 13:58:17 1.6 Simav (Kütahya) 11.89 ML 13:48:41 1.6 Balya (Balıkesir) 13.54 ML 13:43:59 2.0 Merkez (Şırnak) 7.0 ML 13:36:06 1.0 Marmara Denizi - Şarköy (Tekirdağ) 7.19 ML 13:32:15 1.7 Simav (Kütahya) 7.28 ML 13:00:39 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 7.0 ML 12:49:32 1.5 Bigadiç (Balıkesir) 7.63 ML 12:47:34 1.4 Bigadiç (Balıkesir) 7.0 ML 12:43:15 1.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi 7.07 ML 12:37:03 2.7 Ege Denizi 7.0 ML 12:23:11 1.4 İnönü (Eskişehir) 7.0 ML 12:13:19 1.0 Göksun (Kahramanmaraş) 7.0 ML 12:05:34 1.8 Marmara Denizi - Karacabey (Bursa) 7.57 ML

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ