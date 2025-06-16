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Az önce deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Az önce deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen depremleri güncel olarak paylaşıyor.

Deprem haberleri ile ilgili araştırmalar hız kazanmaya başladı. İstanbul deprem ve deprem haberleri konusunda araştırmalar hız kazandı.

Yaşadıkları yerde sarsıntı hisseden çok sayıda kişi" 16 Haziran Pazartesi deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Ege'de deprem mi oldu?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, 16 Haziran Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem yaşanmadı. 3.0 büyüklüğünün altındaki depremleri ise aşağıda yer alan tablo üzerinden görüntüleyebilirsiniz. 

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 HAZİRAN

SaatBüyüklükYerDerinlik (km)Tip
18:51:251.3Simav (Kütahya)7.25ML
18:25:162.2Çelikhan (Adıyaman)6.97ML
16:01:331.5Çelikhan (Adıyaman)6.97ML
15:27:340.9Simav (Kütahya)0.15ML
14:52:411.7Kozan (Adana)7.0ML
14:52:012.5Doğubayazıt (Ağrı)7.01ML
14:41:351.1Mamak (Ankara)7.0ML
14:26:461.1Battalgazi (Malatya)0.94ML
14:12:471.9Kozluk (Batman)7.0ML
14:08:541.0Simav (Kütahya)7.0ML
13:58:171.6Simav (Kütahya)11.89ML
13:48:411.6Balya (Balıkesir)13.54ML
13:43:592.0Merkez (Şırnak)7.0ML
13:36:061.0Marmara Denizi - Şarköy (Tekirdağ)7.19ML
13:32:151.7Simav (Kütahya)7.28ML
13:00:391.5Bigadiç (Balıkesir)7.0ML
12:49:321.5Bigadiç (Balıkesir)7.63ML
12:47:341.4Bigadiç (Balıkesir)7.0ML
12:43:151.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi7.07ML
12:37:032.7Ege Denizi7.0ML
12:23:111.4İnönü (Eskişehir)7.0ML
12:13:191.0Göksun (Kahramanmaraş)7.0ML
12:05:341.8Marmara Denizi - Karacabey (Bursa)7.57ML

Az önce deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! - 2. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

SaatMLYerDerinlik (km)İl / DenizNiteliği
18:51:241.4Hisarcık (Tokat)15.3Kütahyaİlksel
18:25:151.8Aksu-Sincik8.3Adıyamanİlksel
17:51:062.3Yunanistan (Ege Denizi)5.7-İlksel
14:52:411.8Mahyalar-Kozan5.0Adanaİlksel
14:52:022.7Karagüney11.1Iğdırİlksel
13:58:162.0Karakoca-Simav11.8Kütahyaİlksel
13:32:152.0Katrandağı-Emet11.0Kütahyaİlksel
12:43:151.6Kuşadası Körfezi5.3Ege Deniziİlksel
12:37:042.8Ege Denizi10.8-İlksel
12:05:341.5Boğaz-Karacabey12.8BursaRevize
11:45:362.1Karaköy-Nallıhan1.8Ankaraİlksel
11:21:042.3Yemişli-Simav3.9Kütahyaİlksel
09:14:582.1Söğüt-Simav11.2Kütahyaİlksel
08:33:002.0Eğirler-Simav12.7Kütahyaİlksel
07:36:492.0Yemişli-Simav5.8Kütahyaİlksel
05:03:152.0Sevinçköy-Manavgat123.3Antalyaİlksel
04:54:012.1Kirazlıyayla-Çameli5.8Denizliİlksel
04:13:592.2Kale-Arsuz5.0Hatayİlksel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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