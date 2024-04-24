Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi

Bahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahar dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Gülçiçek'i canlandıran Füsun Demirel, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarıyor. Gülçiçek, Bahar'ın annesi olarak dizide sevgi dolu ve fedakar bir kadını canlandırıyor. Füsun Demirel kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Oyuncu Füsun Demirel'in hayatı hakkında merak edilenler...

Show TV'nin sevilen dizisi "Bahar", Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncuların yanı sıra, Füsun Demirel'in Gülçiçek karakteriyle de dikkat çekiyor. Gülçiçek'in hayat dolu tavırları ve annelik sevgisi, izleyicilerin gönlünde taht kurmasını sağlıyor. Peki Füsun Demirel kimdir? İşte Füsun Demirel'in hayatı ve biyografisi...

Bahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi - 1. Resim

FÜSUN DEMİREL KİMDİR?

Füsun Demirel, Türk oyunculuk ve çevirmenlik alanında önemli bir isim olarak bilinir. 13 Haziran 1958'de Ankara'da doğan Demirel, Perugia Yabancılar Üniversitesi ve Roma Dramatik Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1980 yılında Almanya'da başladı ve birçok tiyatro, dizi ve filmde başarılı performanslar sergiledi.

Özellikle "Züğürt Ağa", "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Büyük Adam Küçük Aşk" gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Demirel, aynı zamanda "Sıdıka", "Şaşıfelek Çıkmazı", "Yalan Dünya" ve "Kırmızı Oda" gibi dizilerde de önemli karakterlere hayat verdi. Oyunculuğunun yanı sıra, İtalyanca, İngilizce ve Almanca dillerini iyi derecede bilen Demirel, Dario Fo ile Franca Rame'nin 27 oyununu Türkçe'ye kazandırdı.

Bahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi - 2. Resim

Füsun Demirel'in geniş filmografisi arasında "Bir Yudum Sevgi", "Gömlek", "Mem û Zîn", "Yara" gibi önemli yapımlar da bulunuyor. Son olarak, 2024 yılında "Bahar" dizisinde Gülçiçek karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Demirel, kariyerine başarıyla devam ediyor.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Elon Musk hâlâ temsilci atamadı! Bakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyali
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacak - HaberlerKurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacakBu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar 2024 tarihinde kutlanacak - HaberlerBu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar 2024 tarihinde kutlanacakFenerbahçe başkanlık seçimi Haziran 2024’te gerçekleşecek - HaberlerFenerbahçe başkanlık seçimi Haziran 2024’te gerçekleşecekALES sonuçları 10 Mayıs tarihinde açıklanacak - HaberlerALES sonuçları 10 Mayıs tarihinde açıklanacakReal Madrid-Real Sociedad maçı 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacak - HaberlerReal Madrid-Real Sociedad maçı 26 Nisan Cuma günü saat 22.00'de oynanacakEski PlayStation oyunları App Store'a gelecek - HaberlerEski PlayStation oyunları App Store'a gelecek
Sonraki Haber Yükleniyor...