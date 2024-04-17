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Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete ara zam gelecek mi, sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan açıklama geldi. Asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılacağına ilişkin iddialar için Bakan Işıkhan son noktayı koydu. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekliye ara zam var mı? İşte detaylar...

Asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılacağına ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Asgari ücrete ara zam hakkında konuştu. Peki, 2024 Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi?

2024 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılmayacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak - 1. Resim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,  "Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz. Emeklilerimize ayrıcalık tanıyan onları destekleyecek psikolojik sosyal ve ekonomik anlamda refahını arttırmak için çalışacağız"  dedi.

Işıkhan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını belirtti.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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