Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 11:47 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme:

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Asgari ücrete ara zam gelecek mi, sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan açıklama geldi. Asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılacağına ilişkin iddialar için Bakan Işıkhan son noktayı koydu. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Emekliye ara zam var mı? İşte detaylar...