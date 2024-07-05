Bakanların maaşına 28, milletvekili maaşlarına 27 bin 500 TL zam geldi

3 Temmuz günü enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber emekli ve memur maaşlarının zam oranı belli olurken vatandaşlar milletvekili ve bakan maaşları ne kadar oldu, kaç TL 2024 aramasını yapıyor. Bakan ve milletvekili olanların maaşlarına 76 bin lira zam geldi.

Milletvekili ve bakanların maaş zammı belli oldu

Milletvekili ve bakanların maaş zammı belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği enflasyon rakamlarının netleşmesiyle beraber meslek gruplarının temmuzda ne kadar zam alacağı belli olurken bakan ve milletvekili maaşlarına da zam uygulandı. Vatandaşlar ise milletvekili ne kadar maaş alıyor araştırdı.

MİLLETVEKİLİ VE BAKANLARIN MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

Sözcü'de yer alan habere göre, bakanların maaşlarına 28 bin TL zam yapıldı. Hem milletvekili emekli aylığı alan hem de bakan maaşı alanlar ise 47 bin TL zam sonrasında 288 bin TL'ye çıktı.

MİLLETVEKİLİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR 2024?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından maaşlarda da değişiklik oldu. Bakan yardımcıları brüt olarak 169 bin TL'ye çıkarken milletvekili maaşları 169.3 bin TL'ye çıktı.

Milletvekili olup milletvekili emeklisi aylığı alanlar ise 285 bin TL maaş alacak.

Vefat eden bakan ve milletvekillerinin hayatta kalan eşlerinin dul aylığı ise 87 bin TL'ye çıktı.