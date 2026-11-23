Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)
Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım 2026 tarihleri için UEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesinti programıyla birlikte araştırılıyor. Kent genelinde şebeke bakım, onarım, trafo ve elektrik tesis çalışmalarının gerçekleştirileceği bölgelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerindeki kesintilerin saatleri ve etkilenen mahalleler merak ediliyor.
Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, 23 Kasım Pazartesi, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günlerini kapsayan UEDAŞ planlı kesinti takviminde yer alıyor. Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinin belirli mahallelerinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle elektrik kesintilerinin süresi bölgelere göre değişecek. İşte 23-24-25 Kasım Balıkesir elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...
BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 KASIM
ALTIEYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Gaziosmanpaşa, Yıldız, Sütlüce
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Sarıalan
Kesinti saati: 13.00 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Karabeyler, Boğatepe
Kesinti saati: 14.00 - 16.00
Etkilenen mahalleler: Gaziosmanpaşa
Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım'a bağlanan gece)
Etkilenen mahalleler: Ayvatlar, Köseler, Karakaya, Kürse
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Sütlüce, Kasaplar, Yıldız, Gaziosmanpaşa, Gökköy, Plevne, Dinkçiler
Kesinti saati: 10.00 - 12.00
Etkilenen mahalleler: Akarsu, Balıklı, Köylü Köyü, Karaman, Köseler
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Hacı İlbey, Kasaplar, Sarıalan
KARESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım'a bağlanan gece)
Etkilenen mahalleler: Yaylacık, Şamlı, Kavaklı, İbirler, Çaypınar, Karakol, Yeniköy, Tatlıpınar, Kırmızılar, Yaylabayır, Ziyaretli, Köteyli, Alacabeyir, Yağcılar, Yeniiskender, Kamçıllı, Kurtdere, Yeroluk, Boğazköy, Karabeyler, Taşkesiği, Düzoba
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 12.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Taşkesiği, Yaylabayır, Ziyaretli, Düzoba, Fethiye, Hisaralan, Halkapınar, Çanacık, Karakol, İbirler, Karabeyler, Kamçıllı, Çaypınar, Yeroluk, Tatlıpınar, Yeniköy, Armutalan, Kırmızılar, Davutlar, Ortaca, Köteyli, Yeniiskender, Yağcılar, Şamlı, Toybelen, Yaylacık, Kavaklı, Alacabeyir, Yeşilova
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım Salı'ya bağlanan gece)
Etkilenen mahalleler: Karabeyler, Çaypınar, İbirler, Karakol, Yağcılar, Yeniiskender, Köteyli, Alacabeyir, Çanacık, Kamçıllı, Boğazköy, Yeroluk, Kırmızılar, Kavaklı, Taşkesiği, Yaylabayır, Düzoba, Ziyaretli, Üçpınar
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 12.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Fethiye, Hisaralan, Çanacık, Halkapınar, Yeşilova, Karabeyler, Çaypınar, Armutalan, Davutlar, Kırmızılar, Düzoba, Yaylabayır, Ziyaretli, Ortaca, Tatlıpınar, Yeniköy, Taşkesiği, Toybelen, Kamçıllı, Kurtdere, Yeroluk, Boğazköy, Üçpınar
26 Kasım 2026 Perşembe
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Yeşilova
27 Kasım 2026 Cuma
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Yeşilova
AYVALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Küçükköy
Kesinti saati: 14.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Küçükköy
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Küçükköy
Kesinti saati: 09.30 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Mithatpaşa
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Küçükköy
Kesinti saati: 09.30 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Namık Kemal
BALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım'a bağlanan gece)
Etkilenen mahalleler: Yarışalanı, Yenikavak
BANDIRMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 02.00 - 04.00
Etkilenen mahalleler: Günaydın, Hacı Yusuf, Levent, Sunullah, 100. Yıl, Haydar Çavuş, Kayacık, 17 Eylül
27 Kasım 2026 Cuma
Kesinti saati: 14.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: İhsaniye, 100. Yıl
BİGADİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 10.00 - 18.00
Etkilenen mahalleler: Mecidiye
Kesinti saati: 10.30 - 12.30
Etkilenen mahalleler: Emirler, Çamköy
Kesinti saati: 11.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Kayılar, Davutlar, Dereçerkes, Beğendikler, İğciler, Turfullar, Doğançam
Kesinti saati: 14.30 - 16.30
Etkilenen mahalleler: Alanköy, İlyaslar, Bekirler, Kalafat, Aşağıgöcek, Adalı, Bozbük, Topalak, Tozağan, Köseler
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Karabahçe, Köseler
Kesinti saati: 10.30 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Hacıömerderesi, Meyvalı
Kesinti saati: 15.00 - 18.30
Etkilenen mahalleler: Hacıömerderesi
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Tozağan, Topalak, Kalafat, Yağcılar, Davutça, Kürsü, Altınlar
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Mecidiye
26 Kasım 2026 Perşembe
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Okçularyeri
DURSUNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Taşpınar, Kumlu, Gürleyen, Sebiller
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Naipler
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Sağırlar
Kesinti saati: 10.30 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Çatalçam, Üçeylül, Selimağa
Kesinti saati: 15.00 - 18.30
Etkilenen mahalleler: Çelikler, Osmaniye, Alaçam
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Taşpınar, Kumlu, Sebiller, Gürleyen
Kesinti saati: 09.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Sağırlar
EDREMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Güre
Kesinti saati: 13.30 - 17.30
Etkilenen mahalleler: Altınkum
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Güre
Kesinti saati: 12.00 - 14.00
Etkilenen mahalleler: Tuzcumurat
Kesinti saati: 13.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Hamidiye
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Güre
Kesinti saati: 11.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Avcılar, Mehmetalan, Pınarbaşı, Zeytinli
ERDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.30 - 12.30
Etkilenen mahalleler: Sahil
GÖNEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 08.40 - 10.00
Etkilenen mahalleler: Karşıyaka
Kesinti saati: 12.30 - 16.00
Etkilenen mahalleler: Kurtuluş
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 10.00 - 11.00
Etkilenen mahalleler: Karşıyaka
Kesinti saati: 14.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Hasanbey, Kurtuluş
HAVRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Sarnıç, Halılar, Kocaseyit, Tarlabaşı
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.30 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Çakırdere, Taşarası, Karaoğlanlar, Eseler
26 Kasım 2026 Perşembe
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Kocaseyit
İVRİNDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Gökçeyazı, Kirazören
Kesinti saati: 09.30 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Gökçeyazı
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Gözlüçayır
KEPSUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Göbel, Işıklar
26 Kasım 2026 Perşembe
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Işıklar, Göbel
28 Kasım 2026 Cumartesi
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Göbel, Işıklar
MANYAS ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Kalebayır, Şevketiye, Akçaova, Kocagöl, Çakırca, Hamamlı, Kulak, Süleymanlı, Dura, Salur, Kayaca, Bölceağaç
Kesinti saati: 13.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Çakırca, Dura, Süleymanlı, Şevketiye, Kalebayır
Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım Salı'ya bağlanan gece)
Etkilenen mahalleler: Ören
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 10.00 - 12.00
Etkilenen mahalleler: Kızık, Maltepe, Atatürk
Kesinti saati: 12.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Ören
Kesinti saati: 13.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Kızıksa, Bölceağaç, Haydar, Salur, Kayaca
SAVAŞTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 10.00 - 15.00
Etkilenen mahalleler: Yeşilhisar, Kongurca, Fatih, Sarıbeyler, Güvem, Çukurçayır
Kesinti saati: 10.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Minnetler
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 10.00 - 13.00
Etkilenen mahalleler: Fatih
Kesinti saati: 10.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Minnetler
SINDIRGI ELEKTRİK KESİNTİSİ
23 Kasım 2026 Pazartesi
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Alacaatlı, Kozlu
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 10.00 - 18.00
Etkilenen mahalleler: Çavdaroğlu, Camicedit, Rızaiye, Pürsünler
SUSURLUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24 Kasım 2026 Salı
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Gürece
25 Kasım 2026 Çarşamba
Kesinti saati: 09.00 - 17.00
Etkilenen mahalleler: Gürece
Kesinti saati: 09.30 - 13.30
Etkilenen mahalleler: Demirkapı, Sülücek, Danaveli, Asmalıdere, Babaköy, Söğütçayır, Yeni, Bozen