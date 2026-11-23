Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım 2026 tarihleri için UEDAŞ tarafından açıklanan planlı kesinti programıyla birlikte araştırılıyor. Kent genelinde şebeke bakım, onarım, trafo ve elektrik tesis çalışmalarının gerçekleştirileceği bölgelerde belirli saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerindeki kesintilerin saatleri ve etkilenen mahalleler merak ediliyor.

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Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, 23 Kasım Pazartesi, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günlerini kapsayan UEDAŞ planlı kesinti takviminde yer alıyor. Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinin belirli mahallelerinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle elektrik kesintilerinin süresi bölgelere göre değişecek. İşte 23-24-25 Kasım Balıkesir elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 KASIM

ALTIEYLÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Gaziosmanpaşa, Yıldız, Sütlüce

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Sarıalan

Kesinti saati: 13.00 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Karabeyler, Boğatepe

Kesinti saati: 14.00 - 16.00

Etkilenen mahalleler: Gaziosmanpaşa

Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım'a bağlanan gece)

Etkilenen mahalleler: Ayvatlar, Köseler, Karakaya, Kürse

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Sütlüce, Kasaplar, Yıldız, Gaziosmanpaşa, Gökköy, Plevne, Dinkçiler

Kesinti saati: 10.00 - 12.00

Etkilenen mahalleler: Akarsu, Balıklı, Köylü Köyü, Karaman, Köseler

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Hacı İlbey, Kasaplar, Sarıalan

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

KARESİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım'a bağlanan gece)

Etkilenen mahalleler: Yaylacık, Şamlı, Kavaklı, İbirler, Çaypınar, Karakol, Yeniköy, Tatlıpınar, Kırmızılar, Yaylabayır, Ziyaretli, Köteyli, Alacabeyir, Yağcılar, Yeniiskender, Kamçıllı, Kurtdere, Yeroluk, Boğazköy, Karabeyler, Taşkesiği, Düzoba

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 12.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Taşkesiği, Yaylabayır, Ziyaretli, Düzoba, Fethiye, Hisaralan, Halkapınar, Çanacık, Karakol, İbirler, Karabeyler, Kamçıllı, Çaypınar, Yeroluk, Tatlıpınar, Yeniköy, Armutalan, Kırmızılar, Davutlar, Ortaca, Köteyli, Yeniiskender, Yağcılar, Şamlı, Toybelen, Yaylacık, Kavaklı, Alacabeyir, Yeşilova

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım Salı'ya bağlanan gece)

Etkilenen mahalleler: Karabeyler, Çaypınar, İbirler, Karakol, Yağcılar, Yeniiskender, Köteyli, Alacabeyir, Çanacık, Kamçıllı, Boğazköy, Yeroluk, Kırmızılar, Kavaklı, Taşkesiği, Yaylabayır, Düzoba, Ziyaretli, Üçpınar

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 12.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Fethiye, Hisaralan, Çanacık, Halkapınar, Yeşilova, Karabeyler, Çaypınar, Armutalan, Davutlar, Kırmızılar, Düzoba, Yaylabayır, Ziyaretli, Ortaca, Tatlıpınar, Yeniköy, Taşkesiği, Toybelen, Kamçıllı, Kurtdere, Yeroluk, Boğazköy, Üçpınar

26 Kasım 2026 Perşembe

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Yeşilova

27 Kasım 2026 Cuma

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Yeşilova

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

AYVALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Küçükköy

Kesinti saati: 14.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Küçükköy

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Küçükköy

Kesinti saati: 09.30 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Mithatpaşa

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Küçükköy

Kesinti saati: 09.30 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Namık Kemal

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

BALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım'a bağlanan gece)

Etkilenen mahalleler: Yarışalanı, Yenikavak

BANDIRMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 02.00 - 04.00

Etkilenen mahalleler: Günaydın, Hacı Yusuf, Levent, Sunullah, 100. Yıl, Haydar Çavuş, Kayacık, 17 Eylül

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

27 Kasım 2026 Cuma

Kesinti saati: 14.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: İhsaniye, 100. Yıl

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

BİGADİÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 10.00 - 18.00

Etkilenen mahalleler: Mecidiye

Kesinti saati: 10.30 - 12.30

Etkilenen mahalleler: Emirler, Çamköy

Kesinti saati: 11.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Kayılar, Davutlar, Dereçerkes, Beğendikler, İğciler, Turfullar, Doğançam

Kesinti saati: 14.30 - 16.30

Etkilenen mahalleler: Alanköy, İlyaslar, Bekirler, Kalafat, Aşağıgöcek, Adalı, Bozbük, Topalak, Tozağan, Köseler

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Karabahçe, Köseler

Kesinti saati: 10.30 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Hacıömerderesi, Meyvalı

Kesinti saati: 15.00 - 18.30

Etkilenen mahalleler: Hacıömerderesi

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Tozağan, Topalak, Kalafat, Yağcılar, Davutça, Kürsü, Altınlar

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Mecidiye

26 Kasım 2026 Perşembe

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Okçularyeri

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

DURSUNBEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Taşpınar, Kumlu, Gürleyen, Sebiller

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Naipler

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Sağırlar

Kesinti saati: 10.30 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Çatalçam, Üçeylül, Selimağa

Kesinti saati: 15.00 - 18.30

Etkilenen mahalleler: Çelikler, Osmaniye, Alaçam

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Taşpınar, Kumlu, Sebiller, Gürleyen

Kesinti saati: 09.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Sağırlar

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

EDREMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Güre

Kesinti saati: 13.30 - 17.30

Etkilenen mahalleler: Altınkum

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Güre

Kesinti saati: 12.00 - 14.00

Etkilenen mahalleler: Tuzcumurat

Kesinti saati: 13.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Hamidiye

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Güre

Kesinti saati: 11.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Avcılar, Mehmetalan, Pınarbaşı, Zeytinli

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

ERDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.30 - 12.30

Etkilenen mahalleler: Sahil

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

GÖNEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 08.40 - 10.00

Etkilenen mahalleler: Karşıyaka

Kesinti saati: 12.30 - 16.00

Etkilenen mahalleler: Kurtuluş

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 10.00 - 11.00

Etkilenen mahalleler: Karşıyaka

Kesinti saati: 14.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Hasanbey, Kurtuluş

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

HAVRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Sarnıç, Halılar, Kocaseyit, Tarlabaşı

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.30 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Çakırdere, Taşarası, Karaoğlanlar, Eseler

26 Kasım 2026 Perşembe

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Kocaseyit

İVRİNDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Gökçeyazı, Kirazören

Kesinti saati: 09.30 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Gökçeyazı

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Gözlüçayır

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

KEPSUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Göbel, Işıklar

26 Kasım 2026 Perşembe

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Işıklar, Göbel

28 Kasım 2026 Cumartesi

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Göbel, Işıklar

MANYAS ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Kalebayır, Şevketiye, Akçaova, Kocagöl, Çakırca, Hamamlı, Kulak, Süleymanlı, Dura, Salur, Kayaca, Bölceağaç

Kesinti saati: 13.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Çakırca, Dura, Süleymanlı, Şevketiye, Kalebayır

Kesinti saati: 23.30 - 00.30 (24 Kasım Salı'ya bağlanan gece)

Etkilenen mahalleler: Ören

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 10.00 - 12.00

Etkilenen mahalleler: Kızık, Maltepe, Atatürk

Kesinti saati: 12.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Ören

Kesinti saati: 13.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Kızıksa, Bölceağaç, Haydar, Salur, Kayaca

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

SAVAŞTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 10.00 - 15.00

Etkilenen mahalleler: Yeşilhisar, Kongurca, Fatih, Sarıbeyler, Güvem, Çukurçayır

Kesinti saati: 10.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Minnetler

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 10.00 - 13.00

Etkilenen mahalleler: Fatih

Kesinti saati: 10.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Minnetler

SINDIRGI ELEKTRİK KESİNTİSİ

23 Kasım 2026 Pazartesi

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Alacaatlı, Kozlu

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 10.00 - 18.00

Etkilenen mahalleler: Çavdaroğlu, Camicedit, Rızaiye, Pürsünler

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

SUSURLUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

24 Kasım 2026 Salı

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Gürece

Balıkesir elektrik kesintisi 23-24-25 Kasım UEDAŞ (Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Susurluk)

25 Kasım 2026 Çarşamba

Kesinti saati: 09.00 - 17.00

Etkilenen mahalleler: Gürece

Kesinti saati: 09.30 - 13.30

Etkilenen mahalleler: Demirkapı, Sülücek, Danaveli, Asmalıdere, Babaköy, Söğütçayır, Yeni, Bozen

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