İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım 2026 tarihleri için planlanan çalışmaların ardından araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan kesinti programına göre Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve trafo çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilerin saatleri bölgelere göre değişiklik gösterecek.

Kaydet a- | +A

İzmir elektrik kesintisi programı, 24 Kasım Salı, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günlerinde elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik'in planlı kesinti listesinde Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerindeki çalışmalar yer alıyor. İşte 24-25-26 Kasım İzmir elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 KASIM

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3872166

Şakran Hasbi Efendi (3266. Sk., 3266/1. Sk., 3268. Sk., 3293. Sk., 3295. Sk., 3295/1. Sk., 3301. Sk., 3303. Sk., 3305. Sk., 3305/1. Sk., Şair Namık Kemal Cd., Yenişakran Cumhuriyet Cd.)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.11.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870675

Maltepe (417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., Atatürk Blv., Bodrum Sk., Efes Sk., Girne Sk., Halit Ziya Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Kaymakam Kemalbey Cd., Lefkoşe Sk., Limasol Sk., Mantar Sk., Marmaris Sk.)

Planlandı

25.11.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870712

Atatürk (Barbaros Cd., Batı Sk., Değirmen Yolu Sk., Emrah Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Haluk Ökeren Cd., Kadri Sk., Taşlı Sk., Yunus Emre Sk.), Fevzipaşa (210, Barbaros Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gül Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., Mimar Sinan Cd., Yayla Sk.)

Planlandı

23.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3872189

Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

23.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871047

Kazımdirik (408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., Fatih Cd.)

Planlandı

24.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871050

Kazımdirik (407. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3872773

Germiyan

Planlandı

25.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3873921

Altınkum (255. Sk., Beş Evler Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, Sancak Mevki), Ovacık

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870592

Gazipaşa (57. Sk., 57/1. Sk., 61. Sk., 75. Yıl Cd., Nergis Sk., Şehit Sami Akbulut Cd., Yakamoz Cd., Zeyrek Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.11.2026

00:10 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872559

Mordoğan (10. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 194. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 224. Sk., 228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 24. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 25. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 26. Sk., 26/1. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 269. Sk., 27. Sk., 270. Sk., 271. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 28. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 29. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 525. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 78. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., Ardıç Cd., Atatürk Cd., Ayıbalığı Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Fakülte Cd., Fatih Cd., Gökpınar Küme Evleri, İbrahim Gül Sk., İnönü Cd., İzmir Cd., Leman Kavukçu Sk., Mehmet Ali Alpaslan Cd., Mordoğan Cumhuriyet Meydanı, Mordoğan Küme Evleri, Mustafa Kemal Cd., Sadık Ahmet Sk., Sahil Cd., Seal Beach Clap, Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.)

Planlandı

24.11.2026

00:10 - 07:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872621

Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872631

Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk., 1178. Sk., 1181. Sk., 1185, 1189. Sk., 1215. Sk., Kuyucak Cd.), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

08:30 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871075

Yalı (1671. Sk., 6429. Sk., 6436. Sk., 6476/1. Sk., 6476/4. Sk., 6493. Sk., 6494. Sk., 6494/1. Sk., 6496. Sk., İdil Biret Cd.)

24.11.2026

12:00 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871879

Mustafa Kemal (6753/8. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

25.11.2026

10:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3872070

Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)

Planlandı

25.11.2026

10:00 - 14:20

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3872082

Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Halilbeyli (7602. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Begonya Sk., Buket Sk., Çalıkuşu Sk., Camialtı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Çimenlik Sk., Dedelik Sk., Derinkuyu Çıkmaz Sk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm Sk., Günebakan Sk., Hacı Sk., Halilbeyli Köyü İç Yolu, Halilbeyli Küme Evleri, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak Sk., Kasımpatı Sk., Kırım Sk., Kuzey Sk., Leylak Sk., Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özdemir Sk., Pamuk Sk., Salkım Sk., Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Yaz Sk., Zambak Sk.), Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3872577

Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

Planlandı

25.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3872585

Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871902

Üç Eylül (Bacaksız Kuyu Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Kasap Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kum Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kumkuyu Mevki Küme Evleri)

Planlandı

25.11.2026 - 26.11.2026

23:00 - 04:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871905

Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., 1.Mercan Çk., Emeti Sk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika 2. Çıkmazı Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fabrika 4. Çıkmazı Sk., Fabrika 6. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Fakülte Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaş Sk., Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan 5. Çıkmazı Sk., Mercan 6. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Millet Cd., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 10. Sk., Sanayi Sitesi 11. Sk., Sanayi Sitesi 12. Sk., Sanayi Sitesi 13. Sk., Sanayi Sitesi 14. Sk., Sanayi Sitesi 15. Sk., Sanayi Sitesi 16. Sk., Sanayi Sitesi 17. Sk., Sanayi Sitesi 18. Sk., Sanayi Sitesi 19. Sk., Sanayi Sitesi 20. Sk., Sanayi Sitesi 21. Sk., Sanayi Sitesi 36. Sk., Sanayi Sitesi 38. Sk., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Yasemen Sk., Yasemin Sk.), Hürriyet (1601. Sk., 1602. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1617. Sk., 1619. Sk., Adagide Yolu Cd., Atlı Sk., Beşgöz Cd., Doğu Sk., Güney Çevre Yolu, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd.), Türkmen (Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

09:45 - 17:45

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3872547

Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, İrimağzı Küme Evleri, Karataş Küme Evleri, Umurbey Cd.), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, İSİMSİZ, Topçukuyu Küme Evleri), Gerçekli (Topçukuyu Küme Evleri), Küçükavulcuk (Büyükavulcuk Yolu, Küçükavulcuk Küme Evleri), Ocaklı (Büyükavulcuk Yolu)

Planlandı

24.11.2026

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3872548

Büyükavulcuk, Yolüstü

Planlandı

25.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3872549

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

25.11.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3872853

Hasançavuşlar

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3873039

Alacalı (Alacalı Atatürk Sk., Harmantepe Sk.), Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri)

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

01:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871360

Demirci (6262/1. Sk.)

Planlandı

25.11.2026

14:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3872853

Tulum

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

25.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3872773

Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3872782

Naipli, Ovacık, Yenice

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3872600

Beyköy (Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., Kuvayi Milliye Yolu, Tepe Mevkii Sk., Yeniyurt Yolu Sk.)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

01:00 - 02:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871360

Karacaağaç (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4004/1. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4005/3. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4017/1. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4028. Sk., Belenbaşı Yolu Üzeri Sk., Dede Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk., Kolcu Bağı Grubu Sk., Meşelik Yolu Sk., Şehit Er Zeki Toker Cd., Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, Yolüstü Mevkii Sk.), Kırklar (5025/2. Sk., 5025/3. Sk., 5025/5. Sk., Karabağlar Sk.

24.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872626

Barış (152/6. Sk., 361. Sk., 361/1. Sk., 361/2. Sk., 361/4. Sk., 869/1. Sk., İstiklal Cd.), Dicle (361. Sk., 361/1. Sk., 367. Sk., 867. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 869/4. Sk., 874. Sk., 874/1. Sk., 876. Sk., 878. Sk.), Ufuk (1010. Sk., 1010/1. Sk., 1012. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/5. Sk., 872. Sk., İstiklal Cd.)

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Ba

24.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872626

Barış (152/6. Sk., 361. Sk., 361/1. Sk., 361/2. Sk., 361/4. Sk., 869/1. Sk., İstiklal Cd.), Dicle (361. Sk., 361/1. Sk., 367. Sk., 867. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 869/4. Sk., 874. Sk., 874/1. Sk., 876. Sk., 878. Sk.), Ufuk (1010. Sk., 1010/1. Sk., 1012. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/5. Sk., 872. Sk., İstiklal Cd.)

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872655

Dicle (361. Sk., 363. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Yiğitler (359. Sk., 361. Sk., 363. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

25.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872714

Vali Rahmi Bey (110. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 121. Sk., 126. Sk., 126/1. Sk., 126/2. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., Menderes Cd.)

Planlandı

25.11.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872719

Efeler (315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 323. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk., Menderes Cd., Şehit Teğmen İhsan Sezgin Sk.), Vali Rahmi Bey (Menderes Cd.)

Planlandı

25.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872723

Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)

Planlandı

25.11.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872727

Atatürk (202/12. Sk., 202/14. Sk., 202/16. Sk., 202/17. Sk., 202/19. Sk., 202/20. Sk., 202/21. Sk., 202/33. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk., 202/44. Sk., 202/45. Sk., 202/46. Sk., 202/48. Sk., 202/51. Sk., 63. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872815

Murat Reis (183. Sk., 184. Sk., 242. Sk., 246. Sk., 255. Sk.)

Planlandı

24.11.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872816

Mithatpaşa (201. Sk., 213. Sk.), Murat Reis (184. Sk., 201. Sk., 213. Sk., 256. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3872917

Ataköy (19. Sk., 5602. Sk., 5602/1. Sk., 5603. Sk., 5603/1. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5606. Sk., 5606/1 SOK, 5606/1. Sk., 5607. Sk., 5607/1. Sk., 5609. Sk., 5609/1. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5620. Sk., 5621. Sk., 5621/1. Sk., 5621/3. Sk., 5621/4, 5621/5. Sk., 5621/6. Sk., 5622/1. Sk., 5623. Sk., Bağyeri, Çapar Küme Evleri, Claros Blv., Harmanyeri Küme Evleri, Ilıpınar Sk., İzmir Cd., Kalabak Küme Evleri, Mustafa Kemal Sk., Taşaltı Küme Evleri), Çakaltepe, Çamönü (10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 21/1. Sk., 21/2. Sk., 21/3. Sk., 21/4, 22, 22/2. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 94, Claros Blv., İzmir Cd., Özvatan Cd., Sevgiler Cd., taşaltı), Değirmendere (23 Nisan Cd., Güren Sk., İzmir Cd., Kolophon Sk., Kurudere Sk., Muzaffer Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3871875

Aydınlıkevler (6779. Sk., 6779/1. Sk., 6779/5. Sk., 6780. Sk., Cemil Meriç Cd.), Maltepe (8102. Sk., 8104. Sk., 8109/1. Sk., 8109/2. Sk., Cemil Meriç Cd.)

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3871877

Maltepe (8090. Sk., 8090/1. Sk., 8090/2. Sk., 8099. Sk., 8100. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8103. Sk., 8104. Sk., 8109. Sk.)

Planlandı

24.11.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3871881

Maltepe (8090/2. Sk., 8094. Sk., 8096. Sk., 8097. Sk., 8098. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8106. Sk., 8107. Sk., 8107/1. Sk., 8107/2. Sk., 8107/3. Sk., 8112. Sk., 8112/1. Sk., 8113. Sk., 8116. Sk., Cemil Meriç Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872761

Atıfbey (5. Sk., 6. Sk., 63. Sk., Önder Cd.), Gazi (14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., Kubilay Cd., Mehmet Emin Gürkan Cd., Önder Cd.)

Planlandı

24.11.2026

10:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872764

Atıfbey (2. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.)

Planlandı

24.11.2026

11:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872769

Dokuz Eylül (342. Sk., Akçay Cd.)

25.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872801

Fatih (1131. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., Muhtar Hüseyin Aydın Sk., Sanayi Cd.)

Planlandı

25.11.2026

13:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872811

Fatih (1203. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

24.11.2026

09:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3872819

Ali Fuat Erden (9757. Sk., 9770. Sk., 9770/1. Sk., 9771. Sk., 9782. Sk., 9783. Sk.)

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala