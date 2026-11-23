İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım GDZ planlı kesinti (Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Urla ve diğer ilçeler)
İzmir elektrik kesintisi 24-25-26 Kasım 2026 tarihleri için planlanan çalışmaların ardından araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan kesinti programına göre Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinin belirli mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı ve trafo çalışmaları nedeniyle yaşanacak kesintilerin saatleri bölgelere göre değişiklik gösterecek.
İzmir elektrik kesintisi programı, 24 Kasım Salı, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günlerinde elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik'in planlı kesinti listesinde Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Beydağ, Buca, Konak, Menderes, Çiğli, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerindeki çalışmalar yer alıyor. İşte 24-25-26 Kasım İzmir elektrik kesintisi saatleri ve etkilenen mahalleler...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 24-25-26 KASIM
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3872166
Şakran Hasbi Efendi (3266. Sk., 3266/1. Sk., 3268. Sk., 3293. Sk., 3295. Sk., 3295/1. Sk., 3301. Sk., 3303. Sk., 3305. Sk., 3305/1. Sk., Şair Namık Kemal Cd., Yenişakran Cumhuriyet Cd.)
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026
09:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870675
Maltepe (417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., Atatürk Blv., Bodrum Sk., Efes Sk., Girne Sk., Halit Ziya Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Kaymakam Kemalbey Cd., Lefkoşe Sk., Limasol Sk., Mantar Sk., Marmaris Sk.)
Planlandı
25.11.2026
10:00 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870712
Atatürk (Barbaros Cd., Batı Sk., Değirmen Yolu Sk., Emrah Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Haluk Ökeren Cd., Kadri Sk., Taşlı Sk., Yunus Emre Sk.), Fevzipaşa (210, Barbaros Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gül Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., Mimar Sinan Cd., Yayla Sk.)
Planlandı
23.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3872189
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
23.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871047
Kazımdirik (408. Sk., 408/1. Sk., 409. Sk., 410. Sk., Fatih Cd.)
Planlandı
24.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871050
Kazımdirik (407. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk.)
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3872773
Germiyan
Planlandı
25.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3873921
Altınkum (255. Sk., Beş Evler Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, Sancak Mevki), Ovacık
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
24.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870592
Gazipaşa (57. Sk., 57/1. Sk., 61. Sk., 75. Yıl Cd., Nergis Sk., Şehit Sami Akbulut Cd., Yakamoz Cd., Zeyrek Sk.)
KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
24.11.2026
00:10 - 07:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872559
Mordoğan (10. Sk., 101. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 13. Sk., 130. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 134/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 16. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 194. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 22. Sk., 224. Sk., 228. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 235. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 238. Sk., 239. Sk., 24. Sk., 240. Sk., 242. Sk., 243. Sk., 244. Sk., 245. Sk., 246. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 249. Sk., 25. Sk., 250. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 256. Sk., 257. Sk., 258. Sk., 259. Sk., 26. Sk., 26/1. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 262. Sk., 263. Sk., 264. Sk., 265. Sk., 266. Sk., 268. Sk., 269. Sk., 27. Sk., 270. Sk., 271. Sk., 273. Sk., 274. Sk., 275. Sk., 276. Sk., 278. Sk., 28. Sk., 287. Sk., 289. Sk., 29. Sk., 290. Sk., 291. Sk., 293. Sk., 295. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 31. Sk., 32. Sk., 33, 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 39. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 44/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 525. Sk., 53. Sk., 56. Sk., 57. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 76. Sk., 77. Sk., 78. Sk., 79. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 87. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., Ardıç Cd., Atatürk Cd., Ayıbalığı Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Fakülte Cd., Fatih Cd., Gökpınar Küme Evleri, İbrahim Gül Sk., İnönü Cd., İzmir Cd., Leman Kavukçu Sk., Mehmet Ali Alpaslan Cd., Mordoğan Cumhuriyet Meydanı, Mordoğan Küme Evleri, Mustafa Kemal Cd., Sadık Ahmet Sk., Sahil Cd., Seal Beach Clap, Şehit Hakan Özkaner Sk., Yalı Cd.)
Planlandı
24.11.2026
00:10 - 07:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872621
Mordoğan (154. Sk., 156. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 178. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 185. Sk., 186. Sk., 188. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 195. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 198. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 204. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 208. Sk., 210. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 216. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 221. Sk., 222. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 230. Sk., 231. Sk., 232. Sk., 273. Sk., 278. Sk., 280. Sk., 282. Sk., 283. Sk., 284. Sk., 285. Sk., 286. Sk., 289. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 300. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 311. Sk., 312. Sk., 313. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 318. Sk., 319. Sk., 320. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 323. Sk., 324. Sk., 325. Sk., 326. Sk., 327. Sk., 328. Sk., 329. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 335. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 340. Sk., 341. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 344. Sk., 345. Sk., 346. Sk., 347. Sk., 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 374. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 380. Sk., 381. Sk., 382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 394. Sk., 395. Sk., 398. Sk., 399. Sk., 400. Sk., 402. Sk., 404. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 432. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., 441. Sk., 443. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 448. Sk., 449. Sk., 450. Sk., 451. Sk., 452. Sk., 453. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 461. Sk., 462. Sk., 463. Sk., 464. Sk., 465. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 470. Sk., 470/1. Sk., 472. Sk., 473. Sk., 474. Sk., 475. Sk., 476. Sk., 477. Sk., 478. Sk., 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 482. Sk., 483. Sk., 485. Sk., 486. Sk., 487. Sk., 488. Sk., 491. Sk., 493. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 515. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 524. Sk., 526. Sk., 527. Sk., Barbaros Cd., Çatalkaya Küme Evleri, Çileklidere Mevkii Küme Evleri, Dereboyu Cd., Fatih Cd., Fevzi Çakmak Cd., İÇ YOL, İnönü Cd., İntur Küme Evleri, İsmail Hakkı Süren Sk., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Körfez Küme Evleri, Mordoğan Yat Limanı, Namık Kemal Cd., Nihat Şengül Sk., Nurettin Soyer Sk., Ortadoğulular Küme Evleri, Ortadoğulular Sitesi İç Yolu, Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd., Yalı Cd.)
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872631
Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk., 1178. Sk., 1181. Sk., 1185, 1189. Sk., 1215. Sk., Kuyucak Cd.), Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri)
KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
08:30 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871075
Yalı (1671. Sk., 6429. Sk., 6436. Sk., 6476/1. Sk., 6476/4. Sk., 6493. Sk., 6494. Sk., 6494/1. Sk., 6496. Sk., İdil Biret Cd.)
24.11.2026
12:00 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871879
Mustafa Kemal (6753/8. Sk.)
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
25.11.2026
10:30 - 14:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3872070
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)
Planlandı
25.11.2026
10:00 - 14:20
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3872082
Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Halilbeyli (7602. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Begonya Sk., Buket Sk., Çalıkuşu Sk., Camialtı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Çimenlik Sk., Dedelik Sk., Derinkuyu Çıkmaz Sk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm Sk., Günebakan Sk., Hacı Sk., Halilbeyli Köyü İç Yolu, Halilbeyli Küme Evleri, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak Sk., Kasımpatı Sk., Kırım Sk., Kuzey Sk., Leylak Sk., Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özdemir Sk., Pamuk Sk., Salkım Sk., Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Yaz Sk., Zambak Sk.), Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3872577
Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Planlandı
25.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3872585
Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:30 - 15:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871902
Üç Eylül (Bacaksız Kuyu Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Kasap Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kum Kuyu Mevkii Küme Evleri, Kumkuyu Mevki Küme Evleri)
Planlandı
25.11.2026 - 26.11.2026
23:00 - 04:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871905
Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., 1.Mercan Çk., Emeti Sk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika 2. Çıkmazı Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fabrika 4. Çıkmazı Sk., Fabrika 6. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Fakülte Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaş Sk., Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan 5. Çıkmazı Sk., Mercan 6. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Millet Cd., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 10. Sk., Sanayi Sitesi 11. Sk., Sanayi Sitesi 12. Sk., Sanayi Sitesi 13. Sk., Sanayi Sitesi 14. Sk., Sanayi Sitesi 15. Sk., Sanayi Sitesi 16. Sk., Sanayi Sitesi 17. Sk., Sanayi Sitesi 18. Sk., Sanayi Sitesi 19. Sk., Sanayi Sitesi 20. Sk., Sanayi Sitesi 21. Sk., Sanayi Sitesi 36. Sk., Sanayi Sitesi 38. Sk., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Yasemen Sk., Yasemin Sk.), Hürriyet (1601. Sk., 1602. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1617. Sk., 1619. Sk., Adagide Yolu Cd., Atlı Sk., Beşgöz Cd., Doğu Sk., Güney Çevre Yolu, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd.), Türkmen (Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk.,
09:45 - 17:45
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3872547
Birgi (Çörekbaba Küme Evleri, İrimağzı Küme Evleri, Karataş Küme Evleri, Umurbey Cd.), Büyükavulcuk (Büyükavulcuk Küme Evleri, İSİMSİZ, Topçukuyu Küme Evleri), Gerçekli (Topçukuyu Küme Evleri), Küçükavulcuk (Büyükavulcuk Yolu, Küçükavulcuk Küme Evleri), Ocaklı (Büyükavulcuk Yolu)
Planlandı
24.11.2026
10:00 - 18:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3872548
Büyükavulcuk, Yolüstü
Planlandı
25.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3872549
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
25.11.2026
14:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3872853
Hasançavuşlar
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3873039
Alacalı (Alacalı Atatürk Sk., Harmantepe Sk.), Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri)
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
01:00 - 02:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871360
Demirci (6262/1. Sk.)
Planlandı
25.11.2026
14:00 - 15:00
Çalışma Nedeni:
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3872853
Tulum
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
25.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3872773
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3872782
Naipli, Ovacık, Yenice
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:30 - 17:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3872600
Beyköy (Beyköy Yolu Sk., Beyler Sk., Çarkbaşı Sk., Hüdaverdi Aygün Sk., Kuvayi Milliye Yolu, Tepe Mevkii Sk., Yeniyurt Yolu Sk.)
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
01:00 - 02:30
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3871360
Karacaağaç (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4004/1. Sk., 4005. Sk., 4005/1. Sk., 4005/2. Sk., 4005/3. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4010/1. Sk., 4011. Sk., 4012. Sk., 4013. Sk., 4014. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4017/1. Sk., 4018. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4028. Sk., Belenbaşı Yolu Üzeri Sk., Dede Sk., Kırıklar Yolu Üzeri Sk., Kolcu Bağı Grubu Sk., Meşelik Yolu Sk., Şehit Er Zeki Toker Cd., Yağ Yeri Grubu Küme Evleri, Yolüstü Mevkii Sk.), Kırklar (5025/2. Sk., 5025/3. Sk., 5025/5. Sk., Karabağlar Sk.
24.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872626
Barış (152/6. Sk., 361. Sk., 361/1. Sk., 361/2. Sk., 361/4. Sk., 869/1. Sk., İstiklal Cd.), Dicle (361. Sk., 361/1. Sk., 367. Sk., 867. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 869/4. Sk., 874. Sk., 874/1. Sk., 876. Sk., 878. Sk.), Ufuk (1010. Sk., 1010/1. Sk., 1012. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/5. Sk., 872. Sk., İstiklal Cd.)
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Ba
24.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872626
Barış (152/6. Sk., 361. Sk., 361/1. Sk., 361/2. Sk., 361/4. Sk., 869/1. Sk., İstiklal Cd.), Dicle (361. Sk., 361/1. Sk., 367. Sk., 867. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 869/4. Sk., 874. Sk., 874/1. Sk., 876. Sk., 878. Sk.), Ufuk (1010. Sk., 1010/1. Sk., 1012. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/5. Sk., 872. Sk., İstiklal Cd.)
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872655
Dicle (361. Sk., 363. Sk., Fevzi Çakmak Cd.), Yiğitler (359. Sk., 361. Sk., 363. Sk., Fevzi Çakmak Cd.)
25.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872714
Vali Rahmi Bey (110. Sk., 114. Sk., 116. Sk., 121. Sk., 126. Sk., 126/1. Sk., 126/2. Sk., 128. Sk., 130. Sk., 135. Sk., 137. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 143. Sk., Menderes Cd.)
Planlandı
25.11.2026
09:00 - 13:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872719
Efeler (315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 323. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk., Menderes Cd., Şehit Teğmen İhsan Sezgin Sk.), Vali Rahmi Bey (Menderes Cd.)
Planlandı
25.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872723
Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)
Planlandı
25.11.2026
13:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872727
Atatürk (202/12. Sk., 202/14. Sk., 202/16. Sk., 202/17. Sk., 202/19. Sk., 202/20. Sk., 202/21. Sk., 202/33. Sk., 202/34. Sk., 202/35. Sk., 202/44. Sk., 202/45. Sk., 202/46. Sk., 202/48. Sk., 202/51. Sk., 63. Sk.)
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872815
Murat Reis (183. Sk., 184. Sk., 242. Sk., 246. Sk., 255. Sk.)
Planlandı
24.11.2026
10:00 - 17:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3872816
Mithatpaşa (201. Sk., 213. Sk.), Murat Reis (184. Sk., 201. Sk., 213. Sk., 256. Sk.)
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3872917
Ataköy (19. Sk., 5602. Sk., 5602/1. Sk., 5603. Sk., 5603/1. Sk., 5604. Sk., 5605. Sk., 5606. Sk., 5606/1 SOK, 5606/1. Sk., 5607. Sk., 5607/1. Sk., 5609. Sk., 5609/1. Sk., 5610. Sk., 5611. Sk., 5612. Sk., 5613. Sk., 5620. Sk., 5621. Sk., 5621/1. Sk., 5621/3. Sk., 5621/4, 5621/5. Sk., 5621/6. Sk., 5622/1. Sk., 5623. Sk., Bağyeri, Çapar Küme Evleri, Claros Blv., Harmanyeri Küme Evleri, Ilıpınar Sk., İzmir Cd., Kalabak Küme Evleri, Mustafa Kemal Sk., Taşaltı Küme Evleri), Çakaltepe, Çamönü (10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 17/1. Sk., 17/2. Sk., 18. Sk., 19. Sk., 20. Sk., 21. Sk., 21/1. Sk., 21/2. Sk., 21/3. Sk., 21/4, 22, 22/2. Sk., 23. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 8. Sk., 9. Sk., 94, Claros Blv., İzmir Cd., Özvatan Cd., Sevgiler Cd., taşaltı), Değirmendere (23 Nisan Cd., Güren Sk., İzmir Cd., Kolophon Sk., Kurudere Sk., Muzaffer Sk.)
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3871875
Aydınlıkevler (6779. Sk., 6779/1. Sk., 6779/5. Sk., 6780. Sk., Cemil Meriç Cd.), Maltepe (8102. Sk., 8104. Sk., 8109/1. Sk., 8109/2. Sk., Cemil Meriç Cd.)
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3871877
Maltepe (8090. Sk., 8090/1. Sk., 8090/2. Sk., 8099. Sk., 8100. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8103. Sk., 8104. Sk., 8109. Sk.)
Planlandı
24.11.2026
09:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3871881
Maltepe (8090/2. Sk., 8094. Sk., 8096. Sk., 8097. Sk., 8098. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8106. Sk., 8107. Sk., 8107/1. Sk., 8107/2. Sk., 8107/3. Sk., 8112. Sk., 8112/1. Sk., 8113. Sk., 8116. Sk., Cemil Meriç Cd.)
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:00 - 10:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872761
Atıfbey (5. Sk., 6. Sk., 63. Sk., Önder Cd.), Gazi (14. Sk., 15. Sk., 16. Sk., 17. Sk., Kubilay Cd., Mehmet Emin Gürkan Cd., Önder Cd.)
Planlandı
24.11.2026
10:00 - 11:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872764
Atıfbey (2. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., Çolak Molla Mümin Hoca Sk., Profesör Doktor Türkan Saylan Cd.)
Planlandı
24.11.2026
11:00 - 12:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872769
Dokuz Eylül (342. Sk., Akçay Cd.)
25.11.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872801
Fatih (1131. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., Muhtar Hüseyin Aydın Sk., Sanayi Cd.)
Planlandı
25.11.2026
13:00 - 14:00
Çalışma Nedeni:
Trafo Bakım Çalışması
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872811
Fatih (1203. Sk.)
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
24.11.2026
09:30 - 16:00
Çalışma Nedeni:
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3872819
Ali Fuat Erden (9757. Sk., 9770. Sk., 9770/1. Sk., 9771. Sk., 9782. Sk., 9783. Sk.)