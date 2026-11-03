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Barcelona-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

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Barcelona-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiBarcelona-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

Barcelona ile Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya geliyor. Hansi Flick yönetimindeki İspanyol temsilcisi, taraftarı önünde yeniden galibiyet elde etmeyi hedeflerken Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler Barcelona Aston Villa maçının canlı yayın kanalını, başlama saatini ve izleme seçeneklerini araştırıyor.

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İrem Özcan
İREM ÖZCAN

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stat da belli oldu.

BARCELONA-ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 3 Kasım 2026 Salı günü saat 23.00'te tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. İspanya'nın Barselona kentindeki Camp Nou Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1, Galatasaray'ı ise deplasmanda 4-1 mağlup ederek ilk iki maçını kazandı. Üçüncü karşılaşmasında Paris Saint Germain'e 4-2 yenilen İspanyol ekibi, üç maç sonunda 6 puan topladı. Aston Villa ise Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşılaşmalarından galibiyetle ayrılarak 9 puana ulaştı.

Barcelona-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiBarcelona-Aston Villa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

BARCELONA-ASTON VİLLA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Barcelona Aston Villa maçı, tabii dijital yayın platformunun Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler tabii'nin resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak spor yayınlarına ulaşabilecek.

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