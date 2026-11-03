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UEFA Avrupa Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı: İşte maç programı

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı: İşte maç programı
Başlık ResmiUEFA Avrupa Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı: İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4'üncü hafta müsabakaları, 4 Kasım ve 5 Kasım Perşembe günü yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4'üncü haftanın perdesi 4 Kasım Çarşamba günü açılacak. Organizasyonda mücadele eden Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic Park Stadı'nda İskoçya ekibi Celtic'e konuk olacak.

Uefa Avrupa Ligi'nde tek Türk temsilcisi Beşiktaş.
Başlık ResmiUefa Avrupa Ligi'nde tek Türk temsilcisi Beşiktaş.

Ligde 4'üncü hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

4 Kasım Çarşamba
18.30 Rennes (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan)

5 Kasım Perşembe
20.45 Milan (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Bournemouth (İngiltere)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Salzburg (Avusturya)

20.45 Crystal Palace (İngiltere)-Hoffenheim (Almanya)

20.45 NEC Nijmegen (Hollanda)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Lillestrom (Norveç)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Lech Poznan (Polonya)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Juventus (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Beşiktaş

23.00 Sturm Graz (Avusturya)-Celje (Slovenya)

23.00 Sunderland (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 Torreense (Portekiz)-Ararat-Armenia (Ermenistan)

23.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-OFI (Yunanistan)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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