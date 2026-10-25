Barcelona-Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri 25 Ekim 2026 Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İspanya LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak El Clasico öncesinde iki takımın hazırlıkları devam ediyor. Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel kadroları araştırılıyor.

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Barcelona-Real Madrid maçı, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında futbolseverleri ekran başına toplayacak. Sezonun en önemli karşılaşmaları arasında gösterilen El Clasico'da iki ezeli rakip, ligdeki şampiyonluk yarışı açısından kritik bir mücadeleye çıkacak. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma öncesinde gözler Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e çevrildi. Futbolseverler, Barcelona-Real Madrid maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağını araştırıyor.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında oynanacak Barcelona-Real Madrid karşılaşması, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. El Clasico heyecanı, Barcelona'nın sahası Spotify Camp Nou Stadyumu'nda yaşanacak. Karşılaşmayı Türkiye'den takip etmek isteyen futbolseverler, S Sport'un televizyon yayını veya S Sport Plus'ın dijital platformu üzerinden maçı izleyebilecek.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki mücadele, LaLiga'da zirve yarışının devam ettiği 10. haftanın en dikkat çeken karşılaşması olacak. Barcelona, taraftarı önünde kazanarak ligdeki avantajını korumayı hedeflerken Real Madrid ise deplasmanda alacağı galibiyetle rakibiyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.

Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de mi?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in Barcelona karşısında ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı, El Clasico öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Barcelona karşısında tercih edeceği kadroda Arda Güler'in nasıl değerlendirileceği ise maç öncesindeki önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncunun sahaya çıkacağı kadroya ilişkin kesin bilginin kulüplerin resmi maç kadrosu duyurmasıyla netleşecek.

Barcelona-Real Madrid maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Arda Güler ilk 11'de mi?

BARCELONA-REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J. Garcia, Cancelo, G. Martin, Cubarsi, X. Espart, Pedri, Rodri, F. Lopez, A. Gordon, L. Yamal, Raphinha.

Real madrid: A. Lunin, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Arda Güler, Tchouameni, Bellingham, Diomande, Mbappe.

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