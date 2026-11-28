Başkalarının Hayatı dizisinde Nisan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yaprak Durmaz'ın oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Daha önce farklı türlerdeki televizyon yapımlarında rol alan oyuncunun hayatı, yaşı ve geçmiş yıllarda canlandırdığı karakterler araştırılıyor.

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Başkalarının Hayatı dizisi, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle dikkat çekiyor. Dizide Nisan karakterine hayat veren Yaprak Durmaz, 2010'lu yıllardan bu yana çeşitli televizyon projelerinde görev alırken oyunculuk kariyerinde günlük dizilerden uluslararası yapımlara kadar farklı projelerde yer aldı.

BAŞKALARININ HAYATI NİSAN KİM?

Star TV ekranlarında yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinde Nisan karakteri, Özkaran ailesinin geçmişine ilişkin önemli gelişmelerle hikayede öne çıkıyor. Nisan, Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Fikret Özkaran'ın hayatını kaybettiği düşünülen ilk eşi ve Neslihan'ın annesidir. Hülya'nın fiziksel olarak Nisan'a benzemesi, Fikret ile kurduğu ilişki üzerinde de etkili oldu.

Star TV'nin 27 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı dokuzuncu bölüm özetine göre Nisan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hülya'nın Fikret ile kurduğu hayatı kaybetme endişesine yol açacak. Fikret ile evliliğini güçlendirmek isteyen Hülya'nın yeni adımlar atacağı bölümde Özkaran ailesinin geçmişine ilişkin gelişmeler de ekrana taşınacak.

Başkalarının Hayatı Nisan kim? Yaprak Durmaz’ın oynadığı diziler ve kariyeri

YAPRAK DURMAZ KİMDİR?

Yaprak Durmaz, 14 Ağustos 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 38 yaşındaki oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde eğitim gördü. Üniversite eğitiminin ardından Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Deneme Sahnesi'nde tiyatro eğitimi alan Durmaz, Ağlatan Dans, Kurtlar Vadisi Pusu ve Şehrin Melekleri gibi televizyon dizilerinde görev aldı.

2016-2018 yılları arasında yayınlanan Adını Sen Koy dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Yaprak Durmaz, 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinin kadrosuna katıldı. 2022-2024 yılları arasında ise Emanet dizisinde Ayşe rolüyle izleyici karşısına çıktı.

YAPRAK DURMAZ OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Başkalarının Hayatı (2026)

Asylum (2026): Rebeca

Emanet (2022-2024): Ayşe

Vuslat (2019-2020): Damla

Adını Sen Koy (2016-2018): Ayşe

Şehrin Melekleri (2015)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015): KGT üyesi

Ağlatan Dans (2014): Nihal

İki Dünya Arasında: Esma

Siya Mem û Zîn (2012-2013): Zin

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