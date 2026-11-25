Anadolu Efes, EuroLeague'in 14. haftasında İspanyol ekibi Kosner Baskonia ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen lacivert-beyazlı ekip, son maçında aldığı farklı galibiyetin ardından İspanya deplasmanında da kazanmak istiyor. Basketbolseverler ise ''Baskonia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kaydet a- | +A

Anadolu Efes, EuroLeague'de geride kalan 13 haftada 6 galibiyet elde ederken 7 karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçlarla puan tablosunda 13. sırada yer alıyor. Ev sahibi Kosner Baskonia ise sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları alamadı ve 13 maçta 1 galibiyet, 12 mağlubiyetle sıralamanın son basamağında bulunuyor. Peki, Baskonia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?

Baskonia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!

BASKONİA-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merak ettiği Baskonia-Anadolu Efes mücadelesi S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olarak abonelik üzerinden ekrana gelecek.

Baskonia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!

BASKONİA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Kosner Baskonia arasındaki EuroLeague karşılaşması 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. İspanya'daki mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

Baskonia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 927. MAÇINA ÇIKACAK

Baskonia karşılaşması, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki uzun geçmişine bir maç daha ekleyecek. Lacivert-beyazlı takım, bugüne kadar Avrupa organizasyonlarında oynadığı 926 karşılaşmada 512 galibiyet ve 414 mağlubiyet elde etti. İspanya'da oynanacak mücadeleyle birlikte Anadolu Efes, Avrupa kupaları tarihinde 927. kez parkeye çıkmış olacak.

Baskonia-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? EuroLeague heyecanı sürüyor!

EUROLEAGUE'DE 679. KARŞILAŞMA

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague'de Baskonia karşısında 679. maçını oynayacak. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde geride kalan 678 karşılaşmada 355 galibiyet elde ederken 323 kez rakiplerine mağlup oldu.



Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala