Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 12. hafta maçında LDLC Asvel’i 115-81 mağlup ederek sekizinci galibiyetini elde etti.

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Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında LDLC Asvel’i konuk etti. Karşılaşmada baştan sona üstün oynayan sarı lacivertliler, parkeden 34 sayı farkla 115-81 galip ayrıldı. Çift maç haftasına galibiyetle başlayan Fenerbahçe, EuroLeague'de sekizinci kez kazandı.

LARKIN'DEN 25 SAYILIK KATKI

Tüm oyuncuların skor katkısı verdiği müsabakada Shane Larkin kaydettiği 25 sayıyla maçın skoreri oldu. Juzang 15 sayı-11 ribauntla double-double yaptı, Horton-Tucker da 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

İLK ÇEYREK REKORU TEKRARLANDI

Maça hızlı bir giriş yapan ve ilk 4 dakikada farkı çift haneye çıkaran Saras Jasikevicius'un ekibi, ilk periyodu 32-12 önde tamamladı ve EuroLeague'deki en farklı ikinci ilk çeyreğini oynadı. İkinci periyotta da agresif savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe, hücumlarında da topu iyi paylaştı ve devreye 54-39 önde girdi.

Fenerbahçe Tarfin - LDLC Asvel

LARKIN ŞOV YAPTI

İkinci yarıya Larkin'in arka arkaya kaydettiği iki üçlükle başlayan sarı lacivertliler, rakibinin top kayıplarını sürdürdüğü üçüncü periyodun ilk dakikalarında rakibine erken mola aldırdı: 63-39 Moladan Shane Larkin'in üst üste attığı 14 sayıyla (3 üçlük) dönen Fenerbahçe, üçüncü periyodu 89-61 önde tamamladı. Dördüncü çeyrekte de rahat bir oyun oynayan sarı lacivertliler ekip maçı 115-81'lik skorla kazandı.

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