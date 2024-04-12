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Bayram sonrası ATM'lerden artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayram sonrası ATM&#039;lerden artık 10 ve 20 TL&#039;lik banknotlar çekilemeyecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki enflasyon oranlarının yükselmesi bankacılık sektöründe önemli değişikliklere neden oluyor. Bu değişikliklerden biri ATM'lerde çekilebilecek banknotların değerindeki yeniden yapılandırma oldu. İşte detaylar...

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre bankalar artık ATM'lerinde 10 ve 20 TL'lik banknotları bulundurmak yerine daha büyük değerli 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başladılar.

Bayram sonrası ATM'lerden artık 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek - 1. Resim

BANKALAR TARAFINDAN KARAR ALINDI

Babuşçu'ya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu da ATM'lerde kullanılan banknot çeşitliliğini etkiledi. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle 200 liralık banknotların tercih edilmesi bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde sunmamaya yöneltti.

Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye genelindeki ATM'lerde hayata geçirilecek. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotları çekebilecekler.

Bu değişiklik vatandaşların günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ATM'leri kullanırken farklı bir deneyim yaşayacaklarını gösteriyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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