Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 18 Kasım 2025 Salı günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler duyuruldu. Sabah saatlerinde elektrikleri kesilen vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor. İşte BEDAŞ güncel 18 Kasım elektrik kesintisi...
BEDAŞ, elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve kalitenin arttırılması amacıyla yaptığı planlı çalışmalar hakkında aboneler tek tek bilgilendiriliyor.
İstanbul'da kesintiler genellikle gündüz saatlerinde yapılmakta olup, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar bitiş saatinden önde paylaşılmaktadır.
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
18 KASIM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 18 Kasım elektrik kesintisi
İSTANBUL'DAKİ TÜM İLÇELERİN PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
SEVCAN GİRGİN
Yayın Tarihi
|
18 Kasım, 2025 - 08:05
Haberle İlgili Daha Fazlası