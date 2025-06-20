Behzat Ç. yeni sezon ne zaman? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayınlanacağı tarih duyuruldu

Başrollerini Erdal Beşikçioğlu'nun paylaştığı Behzat Ç.nin 3.sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dijital platformda yayınlandı ve büyük ilgi görmüştü. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun üçüncü sezonda yer alacağı bilgisi paylaşılırken yayınlanacağı tarihte belli oldu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç 3. sezon ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üçüncü sezon çekimleri de Erdal Beşikçioğlu'nun mesai saatlerinin dışında ayarlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayınlanacağı tarih paylaşıldı. Dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Eray Eserol, Selen Öztürk, Gonca Yakut, Önder Selen, Güven Kıraç, Ege Aydan ve Ayça Eren gibi ünlü isimler yer alacak.

BEHZAT Ç. YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekranların fenomen dizisi yeni sezonu ile geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken projede 3.sezonda nasıl bir hikaye ile geri dönüş yapılacağı merak konusu oldu.

Behzat Ç.'nin 3. sezon çekimlerine 8 Şubat itibarıyla başlayacağı belirtilirken. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ağustos ayında yayınlanacaktır.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YENİDEN BEHZAT Ç. ROLÜNE DÖNECEK Mİ?

Behzat Ç.dizisine devam edebileceğinizi düşünüyor musunuz? sorusuna Erdal Beşikçioğlu " Ömür boyu da bu provalar devam etmeyecek. 1,5-2 aylık bir süreç içerisinde bunların hepsi tamamlanacak. Yani kaldı ki Behzat Ç.’nin içerisinde benim çekeceğim sahneler en fazla 15-20 günlük sahnelerdir ki bunların çoğu gece sahneleridir. İster istemez olacaktır, oluşacaktır.

Nihayetinde koskoca bir yapı var, başkan yardımcıları var, başkan yardımcılarının altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu ve şu anda bu sistem eskisinden daha kuvvetli bir şekilde işliyor. O yüzden çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama bu endişe çok normal çünkü sistemi bilmediğiniz için ister istemez bu soruyu soruyor insanlar." cevabı verdi.