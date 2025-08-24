Bekir İrdem kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Özel hayatı merak konusu oldu

Ünlü iş adamı Sadettin Saran'ın kızı Lal Saran, Bekir İrdem'in oğlu Tolga İrdem'le evlendi. Düğüne genç çiftin yakın arkadaşları ve aileler katıldı. Asos'ta yapılan törenin ardından Bekir İrdem'in kim olduğu merak konusu oldu. İnternette en çok aranan isim haline geldi. Peki Bekir İrdem kimdir, ne iş yapar, evli mi, kaç çocuğu var? İşte Bekir İrdem hakkında merak edilenler ve biyografisi...

BEKİR İRDEM NE İŞ YAPIYOR?

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak tanınan Bekir İrdem, sadece spor alanındaki faaliyetleriyle değil, aynı zamanda iş dünyasındaki etkili geçmişiyle de dikkat çekiyor.

BEKİR İRDEM KAÇ YAŞINDA?

Bekir İrdem, 1950’li yılların ortalarında dünyaya geldi. Kesin doğum yılı net olarak bilinmiyor. 2025 yılı itibarıyla 60’lı yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

BEKİR İRDEM'İN EĞİTİM HAYATI

Bekir İrdem eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 1979 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1984 yılında tamamladı.

BEKİR İRDEM'İN İŞ HAYATI

İş hayatına 1984 yılında Çukurova Holding'de başladı. Görev aldığı bu kurumda tam 30 sene boyunca birçok yerde çalıştı. 1986 ile 1989 yılları arasında Baytur Trading S.A.’nın Irak Bölge Müdürlüğü’nü yürüttü. 1990’da aynı şirkette Genel Müdür pozisyonuna yükseldi. Bu görev süresince, Türkiye’nin ilk bağımsız gemi yakıt tedarik firmasında yöneticilik yaptı ve sektöre yön verdi. Ayrıca, Tüpraş’ın özelleştirilmesi sürecinde Çukurova Holding adına 4,1 milyar dolarlık ihaleye liderlik etti. Holding bünyesindeki birçok medya ve sanayi kuruluşunda da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

BEKİR İRDEM'İN FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİ

2014 yılında iş hayatını bırakan Bekir İrdem, günümüzde Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu’nda görev alıyor. İrdem, sosyal hayatında da spora ilgi duyuyor. Tenis, golf ve yüzme gibi branşlarla yakından ilgileniyor.

BEKİR İRDEM’İN EŞİ VE AİLE YAŞAMI

Bekir İrdem’in eşinin kimliği ile ilgili kamuoyunda net bir bilgi yok. Oğlu Tolga İrdem’in ismi ise, Sadettin Saran’ın kızı Lal Saran ile evlenmesi ile duyuldu.