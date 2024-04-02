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Belediye Meclis Üyesi maaşları 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belediye Meclis Üyesi maaşları 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Belediye Meclis Üyesi maaş alır mı, sorusu gündem oldu. Belediye meclisi üyelerinin maaşları, ilgili belediyenin nüfusuna göre değişmektedir. Peki, Belediye Meclis Üyeleri maaşları ne kadar? İşte rakamlar...

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. Seçimlerin ardından seçilen belediye başkanlarının ve yeni belediye meclis üyelerinin göreve başlaması bekleniyor. Vatandaşlar ise belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve belediye encümeni üyelerinin maaşlarını merak ediyor. Peki, Belediye Meclis Üyeleri maaşları kaç para?

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ MAAŞLARI 2024 

Belediye meclisi üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı verilmektedir. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere, verilir. 

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Belediye meclis üyelerinin maaşları dışında ulaşımları, konaklamaları ve Sosyal güvenlik primleri belediye tarafından ödenir.  Belediye başkan yardımcısı olan meclis üyelerine, Belediye başkanına verilen maaşın 2/3'ü kadar aylık ödenek verilir.

Belediye meclisi üyelerinin maaşları, ilgili belediyenin nüfusuna göre değişmektedir. 

Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde 2.663 TL, nüfusu 10.001-50.000 arasında olan belediyelerde 3.424 TL, 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde 4.565 TL , 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 5.707 TL tutarında aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir. Büyükşehir belediye encümenlerinin başkan ve üyelerinin aylık ödenek tutarı ise 9.130 TL'dir.

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BELEDİYE BAŞKANLARININ MAAŞLARI NE KADAR?

Türkiye’de belediye başkanlarının kazanacağı maaşlar belli oldu. Nüfusu 2 milyondan fazla olan belediyelerde başkanlara verilecek maaş 176 bin 735 TL olarak belirlenirken, en düşük belediye başkanı maaşı ise 54 bin 996 TL oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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