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Benzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları

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Benzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam gelecek mi?

Benzine zam gelecek mi sorgulanırken akaryakıt fiyatlarında yeni dönem başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında vergi kaynaklı artış bekleniyor. İşte, 30 Eylül akaryakıt fiyatları...

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Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim 2026 Perşembe günü yapılması beklenen vergi düzenlemesine çevrildi. Benzin, motorin ve LPG kullanan milyonlarca sürücü, gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak fiyat değişikliğini takip ediyor. Peki, benzine zam gelecek mi?

Benzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatlarında 1 Ekim itibarıyla vergi kaynaklı 12,48 TL'lik artış bekleniyor. Ekonomi yönetiminin gün içerisinde yeni bir düzenleme yapmaması halinde söz konusu artışın gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Artışın ardından Türkiye'nin farklı şehirlerindeki pompa fiyatları da mevcut seviyelere göre değişecek.

Benzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorin fiyatlarında da vergi kaynaklı artış bekleniyor. Mevcut uygulamanın devam etmesi halinde motorinin litre fiyatına 3,60 TL zam yapılacak.

Motorindeki fiyat değişikliğinin temelinde ÖTV uygulamasındaki düzenleme bulunuyor. Küresel petrol fiyatlarındaki hareketliliğin yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminde yapılan değişiklikler de fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. Beklenen artışın ardından motorin fiyatlarının bazı illerde litre başına 100 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor.


Benzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları

LPG'YE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Benzin ve motorinin yanı sıra LPG fiyatlarında da artış gündemde. Otogazın litre fiyatına 1,48 TL zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklik, 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları
Başlık ResmiBenzine zam gelecek mi? 30 Eylül akaryakıt fiyatları

30 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa | Benzin: 80,40 TL | Motorin: 93,50 TL | Otogaz: 34,99 TL

İstanbul Anadolu | Benzin: 80,30 TL | Motorin: 93,30 TL | Otogaz: 34,40 TL

Ankara | Benzin: 81,40 TL | Motorin: 94,60 TL | Otogaz: 35,09 TL

İzmir | Benzin: 81,70 TL | Motorin: 94,90 TL | Otogaz: 34,99 TL

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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