Show TV ekranlarında Pazar akşamlarının merakla beklenen dizisi "Bereketli Topraklar", bu akşam yayın akışında yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 16 Kasım Pazar akşamı yayın akışında son durum...

Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin ve Sarp Akkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bereketli Topraklar dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Bereketli Topraklar, Pazar akşamları izleyiciyle bir araya geliyor. Dizinin yakın takipçileri, heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümde gözlerini Show TV yayın akışına çevirdi.

Bereketli Topraklar bu akşam var mı, yayınlanacak mı? 16 Kasım Show TV yayın akışı

BEREKETLİ TOPRAKLAR BU AKŞAM VAR MI?

Bereketli Topraklar'ın yeni bölümü bu akşam Show TV’nin yayın akışında yer alıyor.

16 Kasım 2025 Pazar günü 20.00'de Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisinin seyirci karşısına çıkmasına saatler kaldı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Bereketli Topraklar dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Bilal Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, Belçim Bilgin, İlayda Akdoğan, Bahar Süer, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

16 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

