Berk Atan'ın son durum ne? Berk Atan'ın sağlık durumu nasıl?

Gönül Dağı dizisinin popüler oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kazayla gündeme geldi. Kısa süre önce hastaneden taburcu olan ünlü oyuncunun sağlık durumu merak konusu oldu. Atan, son durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Gönül Dağı'nın başarılı oyuncusu Berk Atan, geçirdiği kaza sonucunda sevenlerini korkutmuştu.

Berk Atan, 19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı. Acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

BERK ATAN'IN SON DURUMU NE?

Berk Atan'ın hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" demişti. Ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncu, hastaneden çıktığı bilgisini verdi.

Atan, arabada çektiği pozunu "Çok şükür" notuyla takipçileriyle paylaşarak sağlık durumuyla ilgili güzel gelişmeyi duyurdu.

"ARTIK CANIM ACIMADAN GÜLEBİLİYORUM"

Ünlü oyuncunun setlere döneceği tarih merak edilirken sevindiren paylaşım geldi. 33 yaşındaki oyuncu, "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" diyerek son durumuyla ilgili detayları verdi.