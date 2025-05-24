Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş’ta iki futbolcu eksik!

Süper Lig’in 37.haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Yarın akşam oynanacak maçta Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a galip gelerek Lig’in son haftalarında üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor. Milyonların beklediği Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasının saati ve yayın kanalı ise merak konusu oldu.

Süper Lig’in 37.haftasında Beşiktaş kendi sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Ligin bitmesine gün gün yaklaşırken Avrupa kupalarına gitmek için ter döken Beşiktaş, Çaykur Rizespor’a galip gelmek için tüm kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in son haftalarına yaklaşırken Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının tarihi gündeme geldi. Heyecanı doruklara çıkaran karşılaşma 25 Mayıs Pazar akşamı Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması yarın akşam saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen Beşiktaş Çaykur Rizespor karşılaşması Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EMİRHAN TOPÇU OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle maçlara çıkamayan Emirhan Topçu idmanlara döndü. Yarın oynanacak Rizespor müsabakasının maç kadrosunda Topçu’nun da yer alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TA KİM OYNAMIYOR, HANGİ FUTBOLCU EKSİK?

Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex Oxlade-Chamberlain ile Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer almayacak.

BEŞİKTAŞ SÜPER LİG’DE KAÇINCI SIRADA?

Sezonda son kez deplasmana çıkacak Beşiktaş, yarın oynanacak üçüncülüğü elde etmek için hata yapmak istemiyor. Taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefleyen Beşiktaş, ligde oynadığı 34 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle topladığı 59 puanla dördüncü yer alıyor.