Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun merakla beklenen karşılaşmalarından Beşiktaş Galatasaray derbisinin tarihi ve başlama saati belli oldu. Ligin 13. haftasında karşı karşıya gelecek iki İstanbul ekibi, sezonun ilk yarısındaki önemli randevularından birinde kozlarını paylaşacak.

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Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, derbinin tarihini, saatini ve stat bilgisini araştırıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Derbi heyecanı sürüyor

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Derbi heyecanı sürüyor

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği BJK-GS derbisi saat 21.00'de başlayacak. 30 Kasım Pazartesi akşamı oynanacak karşılaşma, Süper Lig'in 13. hafta programında sahne alacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Derbi heyecanı sürüyor

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Beşiktaş - Galatasaray derbisi, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Derbi heyecanı sürüyor

SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

13.⁠ ⁠hafta

30 Kasım Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş Stadyumu)

15.⁠ ⁠hafta

13 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani Stadyumu)

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