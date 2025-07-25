Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Temmuz 2025 11:39 - Güncelleme: 25 Temmuz 2025 11:39 - Güncelleme:

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenildi. Siyah beyazlılar rövanş mücadelesinde en az 2 farklı galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Takımını deplasmanda da desteklemek isteyen taraftar, Shakhtar Donetsk Beşiktaş rövanş maçı ne zaman araştırıyor. Gözler, Polonya'da oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu’nda Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Şimdi ise en az 2 farklı galibiyet için Polonya'daki rövanş maçına çıkacak. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de (Türkiye saatiyle) Polonya’daki Miejski Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçı 4-2 kazanan Shakhtar, 4 golle avantajlı konumda bulunurken Beşiktaş'ın turu geçmesi için en az 2 farklı galibiyet (örneğin 2-0, 3-1) alması gerekiyor. Eğer Beşiktaş turu geçerse UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rangers veya Panathinaikos’un kaybedeniyle karşılaşacak. Turu geçememesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turuna düşecek. SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçının Türkiye’de HT Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. İlk maç, HT Spor’da yayınlanmıştı. İlgili Haber Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? SHAKHTAR DONETSK TÜRK TAKIMLARI KARŞISINDA İSTATİSTİKLERİ Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 20 gol attı, 2 gol yedi. Beşiktaş, bu seriyi kırmayı hedefliyor İlgili Haber Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı tek maç mı, rövanşı var mı? Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse, yenilirse veya berabere kalırsa ne olur?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan