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Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenildi. Siyah beyazlılar rövanş mücadelesinde en az 2 farklı galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Takımını deplasmanda da desteklemek isteyen taraftar, Shakhtar Donetsk Beşiktaş rövanş maçı ne zaman araştırıyor. Gözler, Polonya'da oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Tüpraş Stadyumu’nda Ukrayna’nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Şimdi ise en az 2 farklı galibiyet için Polonya'daki rövanş maçına çıkacak. Peki,  Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00’de (Türkiye saatiyle) Polonya’daki Miejski Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman? - 1. Resim

İlk maçı 4-2 kazanan Shakhtar, 4 golle avantajlı konumda bulunurken Beşiktaş'ın turu geçmesi için en az 2 farklı galibiyet (örneğin 2-0, 3-1) alması gerekiyor. 

Eğer Beşiktaş turu geçerse UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rangers veya Panathinaikos’un kaybedeniyle karşılaşacak. Turu geçememesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turuna düşecek. 

Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman? - 2. Resim

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş rövanş maçının Türkiye’de HT Spor kanalında şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. İlk maç, HT Spor’da yayınlanmıştı. 

Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı ne zaman? - 3. Resim

SHAKHTAR DONETSK TÜRK TAKIMLARI KARŞISINDA İSTATİSTİKLERİ

Shakhtar Donetsk, Türk takımlarıyla 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 20 gol attı, 2 gol yedi. Beşiktaş, bu seriyi kırmayı hedefliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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