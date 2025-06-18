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Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri için geri sayım başlamışken Beşiktaş’ın rakibi merak konusu oldu. Avrupa Ligi kura çekimi bugün saat 14.00’te yapılacak. Siyah-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında Ukrayna, Belçika ve Danimarka’dan güçlü takımlar yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri içinheyecan başladı. Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi yolculuğuna ikinci ön eleme turundan başlayacak. Bugün gerçekleşecek kura çekimiyle birlikte Beşiktaş’ın ilk rakibi belli olacak. 

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi - 1. Resim

UEFA AVRUPA LİGİ’NDE BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ KİM OLDU?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün (18 Haziran 2025) saat 14.00’te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak. UEFA’nın kura havuzuna göre Beşiktaş’ı zorlu eşleşmeler bekliyor. Rakip olma ihtimali yüksek takımlar arasında:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleşmesinin galibi
FC Midtjylland (Danimarka)
Anderlecht (Belçika)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - FC Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi

Beşiktaş’ın rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi - 2. Resim

BEŞİKTAŞ’IN İLK MAÇI NE ZAMAN?

UEFA takvimine göre Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki ilk maçını 10 Temmuz 2025 Perşembe günü oynayacak. İlk karşılaşma deplasmanda ya da sahasında olacak. Bu durum kura çekiminin ardından netleşecek. Rövanş karşılaşması ise 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılacak. İki maç sonunda turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselecek. Eğer Beşiktaş bu turda elenirse, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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