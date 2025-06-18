Premier Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İlk hafta dev maç
Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un en yakın takipçisi Arsenal'in 10 puan önünde 84 puanla şampiyon olarak tamamladığı Premier Lig'de yeni sezon öncesi ilk heyecan yaşandı. Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, 15 Ağustos'ta Bournemouth karşısında açılış maçına çıkacak.
Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü açıklandı ve toplam 380 maçın takvimi belli oldu. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Liverpool, sahasında Bournemouth ile açılış maçını oynayacak. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.
İLK HAFTA MANCHESTER UNITED-ARSENAL MAÇI
Sezonu 74 puanla 2'nci sırada tamamlayan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Old Trafford deplasmanında Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
Premier Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
15 AĞUSTOS CUMA
Liverpool - Bournemouth
16 AĞUSTOS CUMARTESİ
Aston Villa - Newcastle United
Brighton & Hove Albion - Fulham
Nottingham Forest - Brentford
Sunderland - West Ham United
Tottenham Hotspur - Burnley
Wolverhampton Wanderers - Manchester City
17 AĞUSTOS PAZAR
Chelsea - Crystal Palace
Manchester United - Arsenal
18 AĞUSTOS PAZARTESİ
Leeds United - Everton