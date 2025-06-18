Premier Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu! İlk hafta dev maç

Kaynak: İHA 18 Haziran 2025 12:01 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 12:05 - Güncelleme:

Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un en yakın takipçisi Arsenal'in 10 puan önünde 84 puanla şampiyon olarak tamamladığı Premier Lig'de yeni sezon öncesi ilk heyecan yaşandı. Premier Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu. Son şampiyon Liverpool, 15 Ağustos'ta Bournemouth karşısında açılış maçına çıkacak.