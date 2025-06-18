Real Madrid-Al Hilal Maçı’nda Arda Güler oynayacak mı? Dev karşılaşmanın saati ve yayın kanalı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2025 09:00 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 09:14 - Güncelleme:

Real Madrid’in Al Hilal ile oynayacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı öncesi gözler Arda Güler’e çevrildi. Teknik direktör Xabi Alonso’nun genç yıldızı ilk 11’de sahaya sürüp sürmeyeceği merak konusu olurken Real Madrid Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları da gündemdeki yerini aldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için heyecan başladı. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada sahne alan Real Madrid, ilk maçına Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile karşı karşıya gelecek. Milyonların beklediği karşılaşmada gözler Arda Güler’e çevrildi. Teknik direktör Xabi Alonso’nun, Arda Güler'i ilk 11’de görevlendirip görevlendirmeyeceği hem İspanyol basınında hem Türk futbolseverler arasında merak konusu oldu. REAL MADRID AL HİLAL MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? Real Madrid’de Arda Güler hakkında büyük bir beklenti oluştu. Bu akşam oynanacak Real Madrid Al Hilal maçında teknik direktör Xabi Alonso’nun, Arda Güler’i ilk 11’de görevlendirmesi bekleniyor. Alonso’nun Rodrygo yerine Arda’ya forma verme ihtimalini güçlü olduğu görülüyor. Öte yandan Real Madrid’in ABD kampındaki antrenmanlarda Arda Güler’in gösterdiği performans da bu kararı etkileyebilir. REAL MADRID - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN? Real Madrid’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki ilk mücadelesi 18 Haziran 2025 Çarşamba günü oynanacak. Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile kozlarını paylaşacak olan İspanyol devi, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. REAL MADRID - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA? Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. Maç, ABD’nin Miami şehrinde bulunan Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak. REAL MADRID - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA? Real Madrid – Al Hilal maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Dev mücadeleyi şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için TRT 1 yayını büyük kolaylık sağlayacak. İlgili Haber River Plate - Urawa Red Diamonds maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Macron'dan ABD ve İsrail'e tezatlık! "İran'da rejim değişikliği en büyük hata olur"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi