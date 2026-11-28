BİM aktüel ürünler 29 Kasım 2026 kataloğu yayımlandı. Kasım ayının son günlerinde alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan yeni haftanın broşüründe farklı kategorilerden ürünler yer alıyor. BİM'in pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve fiyatları alışveriş öncesinde merak ediliyor.

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BİM marketlerinin 29 Kasım ve 1, 2, 4 Aralık 2026 tarihli aktüel ürün katalogları belli oldu. Yeni haftanın alışveriş broşürlerinde ev ve mutfak ihtiyaçlarından oyuncaklara kadar farklı kategorilerde ürün seçenekleri bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve yeni haftanın fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 KASIM 2026 KATALOĞU

Teknik Blok Süper Arabalar: 799 TL

Küvette Bebek: 199 TL

Lisanslı Oyuncak Uçak: 169 TL

BİM aktüel ürünler 29 Kasım kataloğu çıktı! Çeyiz seti, ankastre set ve daha fazlası raflarda

Pelüş Oyuncak: 619 TL

Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti: 449 TL

Oyuncak Ocak Seti: 399 TL

Oyuncak Araba Seti: 549 TL

Kariyer Bebekleri: 299 TL

Atış Seti: 229 TL

İş Makinası Seti: 259 TL

Bebek Oyuncakları: 109 TL

Kurbağa Oyunu: 349 TL

Oyuncak Taşıyıcı Tır: 349 TL

Lisanslı Domino/Renkli Bardaklar: 189 TL

Su Matı: 349 TL

Uzaktan Kumandalı Araba: 429 TL

Top Atan Sevimli Hayvanlar: 199 TL

440 Parça Mikro Bloklar: 479 TL

Sevimli Hayvanlar İş Araçları: 79 TL

Sevimli Arabalar: 79 TL

Yaz Sil Kalemli Kitaplar: 119 TL

Puzzle: 99 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

Gezgin Bebek Serisi Hareketli Kitaplar: 179 TL

Hareketli Gözlü Kitaplar: 69 TL

Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti: 199 TL

Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri: 209 TL

BİM aktüel ürünler 29 Kasım kataloğu çıktı! Çeyiz seti, ankastre set ve daha fazlası raflarda

55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.900 TL

32 İnç Uydu Alıcılı HD TV: 6.500 TL

20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 2.690 TL

12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 1.990 TL

Darbeli Matkap: 1.690 TL

Avuç Taşlama Makinesi: 1.690 TL

PPRC Boru Genişletme Matkap Uç Seti: 299 TL

PPRC Boru İç ve Dış Diş Açma Seti: 249 TL

15 Parça Bits Uç Seti: 279 TL

Çok Amaçlı Kablo Kesici Soyurma Pensesi: 599 TL

11 Parça Pasta Polisaj Seti: 499 TL

9 Parça Somun Adaptörü: 179 TL

Mıknatıslı Köşe Vidalama Adaptörü: 229 TL

Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 179 TL

Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik: 999 TL

Tekli Plastik Vantuz: 259 TL

Freze Matkap Uç Seti: 199 TL

Alüminyum Üçgen Gönye: 299 TL

Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi: 129 TL

8,5 İnç Çizim Tableti Yazı Tahtası: 499 TL

Tüy Toplama Cihazı: 299 TL

BİM aktüel ürünler 29 Kasım kataloğu çıktı! Çeyiz seti, ankastre set ve daha fazlası raflarda

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Sürgülü Aspiratör: 1.990 TL

70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL

Stick Blender: 1.090 TL

Mega Blender Set: 2.490 TL

Narenciye Sıkacağı: 499 TL

Tost ve Izgara Makinesi: 2.890 TL

Çay Makinesi: 1.990 TL

Toz Torbasız Süpürge: 5.990 TL

Şarjlı Süpürge: 11.490 TL

Doğrayıcı: 1.490 TL

Çeyiz Seti: 8.990 TL

Saç Düzleştirici: 1.390 TL

Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi: 5.990 TL

Buharlı Temizleme Makinesi: 4.990 TL

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