BİM aktüel ürünler 29 Kasım kataloğu çıktı! Çeyiz seti, ankastre set ve daha fazlası raflarda
BİM aktüel ürünler 29 Kasım 2026 kataloğu yayımlandı. Kasım ayının son günlerinde alışveriş yapmak isteyenler için hazırlanan yeni haftanın broşüründe farklı kategorilerden ürünler yer alıyor. BİM'in pazar günü satışa sunacağı aktüel ürünler ve fiyatları alışveriş öncesinde merak ediliyor.
BİM marketlerinin 29 Kasım ve 1, 2, 4 Aralık 2026 tarihli aktüel ürün katalogları belli oldu. Yeni haftanın alışveriş broşürlerinde ev ve mutfak ihtiyaçlarından oyuncaklara kadar farklı kategorilerde ürün seçenekleri bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve yeni haftanın fiyat listesi...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 29 KASIM 2026 KATALOĞU
Teknik Blok Süper Arabalar: 799 TL
Küvette Bebek: 199 TL
Lisanslı Oyuncak Uçak: 169 TL
Pelüş Oyuncak: 619 TL
Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti: 449 TL
Oyuncak Ocak Seti: 399 TL
Oyuncak Araba Seti: 549 TL
Kariyer Bebekleri: 299 TL
Atış Seti: 229 TL
İş Makinası Seti: 259 TL
Bebek Oyuncakları: 109 TL
Kurbağa Oyunu: 349 TL
Oyuncak Taşıyıcı Tır: 349 TL
Lisanslı Domino/Renkli Bardaklar: 189 TL
Su Matı: 349 TL
Uzaktan Kumandalı Araba: 429 TL
Top Atan Sevimli Hayvanlar: 199 TL
440 Parça Mikro Bloklar: 479 TL
Sevimli Hayvanlar İş Araçları: 79 TL
Sevimli Arabalar: 79 TL
Yaz Sil Kalemli Kitaplar: 119 TL
Puzzle: 99 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Gezgin Bebek Serisi Hareketli Kitaplar: 179 TL
Hareketli Gözlü Kitaplar: 69 TL
Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti: 199 TL
Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri: 209 TL
55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 21.900 TL
32 İnç Uydu Alıcılı HD TV: 6.500 TL
20V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 2.690 TL
12V 1.5 AH Tek Akülü Vidalama Seti: 1.990 TL
Darbeli Matkap: 1.690 TL
Avuç Taşlama Makinesi: 1.690 TL
PPRC Boru Genişletme Matkap Uç Seti: 299 TL
PPRC Boru İç ve Dış Diş Açma Seti: 249 TL
15 Parça Bits Uç Seti: 279 TL
Çok Amaçlı Kablo Kesici Soyurma Pensesi: 599 TL
11 Parça Pasta Polisaj Seti: 499 TL
9 Parça Somun Adaptörü: 179 TL
Mıknatıslı Köşe Vidalama Adaptörü: 229 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akım Kalemi: 179 TL
Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik: 999 TL
Tekli Plastik Vantuz: 259 TL
Freze Matkap Uç Seti: 199 TL
Alüminyum Üçgen Gönye: 299 TL
Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi: 129 TL
8,5 İnç Çizim Tableti Yazı Tahtası: 499 TL
Tüy Toplama Cihazı: 299 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.990 TL
70 L XXL Midi Fırın: 3.490 TL
Stick Blender: 1.090 TL
Mega Blender Set: 2.490 TL
Narenciye Sıkacağı: 499 TL
Tost ve Izgara Makinesi: 2.890 TL
Çay Makinesi: 1.990 TL
Toz Torbasız Süpürge: 5.990 TL
Şarjlı Süpürge: 11.490 TL
Doğrayıcı: 1.490 TL
Çeyiz Seti: 8.990 TL
Saç Düzleştirici: 1.390 TL
Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi: 5.990 TL
Buharlı Temizleme Makinesi: 4.990 TL