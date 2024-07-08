BinBin, halka arz için SPK'ya başvuruda bulundu

Son zamanlarda artan halka arz taleplerinin ardından bir şirket daha başvuruda bulundu. BinBin, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaparken kabul edildi mi merak ediliyor. Ne zaman, hangi bankalarda olacak merak edilirken detaylar henüz paylaşılmadı.

Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşları sevindiren haber geldi. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunan BinBin hakkında kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar gibi sorular araştırılırken başvurusu henüz onaylanmadı.

BİNBİN HALKA ARZI NE ZAMAN?

SPK'ya başvuruda bulunan BinBin'in başvurusu henüz onaylanmaması sebebiyle hisse detayları belli olmadı. SPK tarafından onaylanmasının ardından detayları da belli olacak.

Başvuruyla ilgili KAP'ta yapılan açıklama şöyle oldu:

"Yatırımlarımızdan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz başvurusunda bulunmuştur. Süreç hakkındaki gelişmeler KAP'ta ayrıca duyurulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."