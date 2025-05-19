Bir milletin uyanışı, Samsun’a ilk adım! 19 Mayıs’ta ne oldu?

19 Mayıs 1919, bir milletin uyanışı, bağımsızlığa ilk adım ve Cumhuriyet tarihinde dönüm noktasıdır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Milli Mücadele süreci, Türkiye tarihindeki önemli olaylardan biridir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basmasıyla Milli Mücadele süreci başladı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal altında yaşayan Türk Milleti kurtuluş çareleri ararken Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ayak basarak Türk tarihindeki “Kurtuluş” mücadelesini başlattı.

19 MAYIS’TA NE OLDU?

19 Mayıs 1919 tarihi Türk milletinin geleceğini belirleyen önemli tarihlerden biridir. Bu tarih, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a ayak basması değil aynı zamanda işgale boyun eğmeyen bir halkın bağımsızlık yürüyüşünü de başlatmış oldu.

19 Mayıs Sabahı Bandırma Vapuru, Anadolu topraklarına umut taşıyordu. Mustafa Kemal, Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilmişti. Ancak asıl amacı, Anadolu’da milli mücadeleyi başlatmak ve halkı işgale karşı örgütlemekti. 1.Dünya Savaşı sonrası İstanbul’un esaret altında olduğu, ordunun dağıtıldığı, halkın umutsuzluğa kapıldığı dönemde, Samsun’a atılan ilk adım bir milletin yeniden doğuşunun habercisi oldu.

19 MAYIS ÖNEMİ

19 Mayıs, bağımsızlık yolculuğunun başlangıcı değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’ne giden sürecin temel taşı olarak kabul edildi. 19 Mayıs’ta, gençler bu mirası taşımanın bilinciyle bayramlarını kutlar. Atatürk’ün “Bütün ümidim gençliktedir” sözünü bir sorumluluk olarak benimser.