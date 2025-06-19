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Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Haziran 2025’teki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tuttu. Yatırımcılar bir sonraki faiz kararı tarihi ve saatini Merkez Bankası toplantı tarihleri üzerinden kontrol ediyor.

TCMB, 2025 yılının dördüncü PPK toplantısını 19 Haziran’da gerçekleştirerek politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit bıraktı. Enflasyon ve jeopolitik riskler kararın gerekçeleri arasında yer alırken bir sonraki faiz kararı ne zaman ve Merkez Bankası toplantı tarihleri merak ediliyor. Merkez Bankası temmuz toplantısı tarihi belli oldu.

BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

TCMB’nin 2025 yılı PPK toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Banka, 2025 yılında toplam 8 toplantı yapmayı planlıyor. Toplantılar, ekonomik gelişmeler ışığında faiz politikalarının şekillendirilmesinde kritik rol oynuyor.

Kararlar, toplantı günlerinde saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılmakta ve ayrıntılı toplantı özetleri beş iş günü içinde yayımlanıyor. Piyasalar, Temmuz toplantısını yakından takip ediyor. Küresel belirsizlikler ve bölgesel gerilimler, TCMB’nin faiz politikasındaki duruşunu etkiliyor.

Nisan ayındaki faiz artışı sonrası sabit tutulan faiz oranının, Temmuz’da da enflasyon verileri ve döviz kuru oynaklığına bağlı olarak değerlendirileceği öngörülüyor.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası toplantı tarihleri - 1. Resim

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Temmuz ayı faiz kararı, TCMB’nin 2025 takvimine göre 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.  TCMB’nin bu toplantıda alacağı karar, özellikle enflasyon görünümü ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

TCMB, 2025 yılında Para Politikası Kurulu toplantılarını 8 kez gerçekleştirecek:

23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık.

Ayrıca, 2026’nın ilk iki toplantısı 22 Ocak ve 12 Mart tarihlerinde yapılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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