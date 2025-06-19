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Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki para

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki para
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervleri 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 159 milyar 288 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 13 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 438 milyon dolar artışla 72 milyar 744 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 70 milyar 306 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 970 MİLYON DOLAR ARTTI 

Bu dönemde altın rezervleri de 970 milyon dolar artışla 85 milyar 573 milyon dolardan 86 milyar 543 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki para - 1. Resim

TOPLAM REZERVLER 3.4 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 13 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 409 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolardan 159 milyar 288 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
11.04.202579.48268.007147.488
16.05.202580.25665.401145.657
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.288
Kaynak: Anadolu Ajansı

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