Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak! Karar metninde dikkat çeken detay

Merkez Bankası, faizi beklenti doğrultusunda yüzde 46'da sabit bıraktı. Faiz indiriminin ne zaman başlayacağı merak ederken, karar metninde konuyla ilgili dikkat çeken bir ifade yer aldı. İşte detaylar...

Merkez Bankası, 2025'in dördüncü faiz kararında sürpriz yapmadı. Nisan ayında faizi yüzde 42,50'den yüzde 46'ya çıkaran Merkez, haziran ayında ise piyasa beklentisi doğrultusunda faizi sabit bıraktı.

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ENFLASYON VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Merkez'in faizi ne zaman düşüreceği merak konusu olurken, faiz kararına ilişkin karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Metindeki "enflasyon" vurgusu dikkat çekti.

Merkez'in karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."

Böylece faiz indirimi için enflasyonda belirgin bir düşüş bekleneceği bir kez daha vurgulanmış oldu.