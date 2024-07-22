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Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü temmuz ayı sonundan itibaren 50 gün kapalı kalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli&#039;nin İstanbul yönü temmuz ayı sonundan itibaren 50 gün kapalı kalacak
Bolu Dağı Tüneli, İstanbul, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır tarafından yapılan açıklamalara göre temmuz ayının sonundan itibaren Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

Geçen yıl heyelan riski sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde kalan kısmı 90 metre kadar uzatılmıştı.

Yapılan çalışmanın ardından bu yıl ise İstanbul yönünün uzatılacağı açıklandı.

Bolu Valiliği İl Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklama yapan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır çalışmaların başlayacağı ve ne zaman biteceğini açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinin ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü temmuz ayı sonundan itibaren 50 gün kapalı kalacak - 1. Resim

BOLU DAĞI TÜNELİ İSTANBUL YÖNÜ NE ZAMAN KAPATILACAK?

Bayındır'ın açıkladığı bilgilere göre Temmuz ayı sonunda Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti uzatma çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

BOLU DAĞI TÜNELİ İSTANBUL YÖNÜ KAPALI MI?

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünün temmuz ayı sonunda trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Ancak tünelin ne zaman trafiğe kapatılacağına dair net bir tarih verilmedi.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü temmuz ayı sonundan itibaren 50 gün kapalı kalacak - 2. Resim

BOLU DAĞI TÜNELİ İSTANBUL YÖNÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Tünelin İstanbul yönünün çalışmalar kapsamında 50 gün trafiğe kapatılması planlanıyor.

Trafik bu süre zarfında Abant kavşağından D-100 devlet yolundan aktarılacak.

Tünel tüpü, çelik konstrüksiyon her biri 7 milimetre kalınlığında olan çift plakalı koruge çelik yapı olarak ve 300 ton çelik kullanılarak 67 metre uzatılacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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