Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı Boluspor ile Vanspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ligde alt sıralarda bulunan iki takım, haftanın açılış mücadelesinde puan mücadelesi verecek. Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de açıklandı.

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Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Emrullah Baydar görev yapacak. Baydar’ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Ferhat Çalar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak. Peki, Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BOLUSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği Boluspor-Vanspor karşılaşması, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Boluspor-Vanspor maçı TRT Spor kanalından şifresiz yayınlanacak.

Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BOLUSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasının ilk karşılaşması olan Boluspor-Vanspor maçı, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Bolu Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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