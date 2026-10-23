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Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

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Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBoluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta

Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı Boluspor ile Vanspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Ligde alt sıralarda bulunan iki takım, haftanın açılış mücadelesinde puan mücadelesi verecek. Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken şifresiz canlı yayın bilgileri de açıklandı.

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Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Emrullah Baydar görev yapacak. Baydar’ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Ferhat Çalar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak. Peki, Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBoluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BOLUSPOR-VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği Boluspor-Vanspor karşılaşması, TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Boluspor-Vanspor maçı TRT Spor kanalından şifresiz yayınlanacak.

Boluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri
Başlık ResmiBoluspor-Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayın bilgileri

BOLUSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasının ilk karşılaşması olan Boluspor-Vanspor maçı, 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Bolu Atatürk Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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