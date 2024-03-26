Borsa İstanbul neden düşüşte? 26-27 Mart Borsa bugün neden düşüyor?

Borsa İstanbul neden düşüşte, tekrar yükselecek mi? | Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,12 puan değer kazanarak 9.029,50 puana çıktı. Haftanın 2'nci işlem gününde BİST100 endeksi %2,46 gerileme ile 8807’den kapandı. Peki, Borsa İstanbul neden düşüşte? İşte Borsa’daki düşüşün sebepleri!

Borsa İstanbul neden düşüşte? Seçimlere artık üç işlem günü kala piyasalarda da yatırımcılar son tercihlerini yapıyor. Haftanın ikinci işlem günü de geride kalırken borsa tarafında sert gerileme ve altında yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Peki, Borsa neden düşüyor? İşte detaylar…

BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞÜŞTE?

Analistler “Faizin hisse senetlerine alternatif olması, şirketlerin faiz giderlerinin artması ve borsada kredili işlemlerin dip yapması; BİST100’ü olumsuz etkiliyor. Endekste 8700-8550 destek bölgesi dikkatle izlenmeli” diyor. Bu arada döviz cephesinde sakin görünüm sürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı yükselerek 2255 TL’den kapanış yapmaya hazırlanıyor.

BORSA NİYE DÜŞÜYOR?

Sıkı para politikası ile birlikte faiz oranlarının yükselmesi, döviz kurları kadar borsa tarafında da takip ediliyor. Analistler, faizle ilgili özellikle üç noktanın altını çizerek, “Birincisi, yükselen mevduat getirileri borsaya ciddi anlamda risksiz alternatif olmaya başlıyor. İkincisi, yine faizle birlikte kredi bağımlılığı yüksek şirketlerin finansman maliyetleri artışa geçiyor. Üçüncüsü de borsada kredili işlemler yükselen faiz maliyeti sebebiyle oldukça azaldı. Bütün bunlar endeksi de aşağı çekiyor” şeklinde konuşuyor.

BORSA İSTANBUL’UN GELECEĞİ NE OLACAK?

Önümüzdeki süreçte seçim sonrası döneme dair bazı belirsizlikler ve hemen arkasından da uzun bayram tatilinin olduğunu hatırlatan analistler, “Bunlar öncesinde borsada son portföy ayarlamaları yapılıyor. Aşağıda 8700-8550 bandı dikkatle takip edilmeli. Yukarıda ise tekrar 9000 seviyesinin üzerine çıkılması önemli olacak” görüşünü paylaşıyor.

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI NE OLDU?

26 Mart akşam saatlerinde dolar fiyatı 32,1850 ile yatay kalırken; gram altın tarafında primlenme dikkat çekiyor. Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı 2255 TL’ye yükseldi. Ancak buna rağmen Kapalıçarşı’da düşüş sürüyor. Kuyumcularda gram fiyatı bugün yüzde 1,35 gerileme ile 2422 TL satış fiyatına geldi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 4 bin 128 TL, yarım altın 7 bin 994 TL ve tam altın da 16 bin 250 TL’den satılıyor.