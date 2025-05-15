Borsa neden düşüyor, yarın ne olacak? Direnç konumları belli oldu!

Borsa İstanbul’da sert düşüş devam ediyor. BIST 100 endeksi yüzde 1,65 değer kaybıyla 9.541 puana kadar gerilerken, yurtiçi belirsizliklerin etkisiyle yatırımcılar yön arayışına girdi.

Borsa İstanbul’daki düşüş eğilimi, yatırımcılar arasında yeni bir dalga oluşturdu. BIST 100 endeksi günü 160 puanlık kayıpla kapatırken, jeopolitik gelişmelerden ekonomik verilere kadar pek çok faktör bu düşüşün arkasında gösteriliyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜŞTE?

BIST 100 endeksinde yaşanan gerileme, yalnızca Türkiye’ye özel bir durum değil; küresel piyasaların genel seyrine de paralel şekilleniyor. ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin, enflasyonist baskıların sürebileceğini göstermesi, piyasaları tedirgin etti. Ayrıca, jeopolitik riskler ve faiz indirimlerine dair belirsizlikler de yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Analistler, özellikle büyük yatırımcıların pozisyon kapatmaya yönelmesinin borsada satış baskısını artırdığına dikkat çekiyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle kısa vadeli pozisyonların realize edilmesi de satış eğilimini hızlandırdı.

BORSA BUGÜN NE OLDU?

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 düşüşle 9.541,30 puanda tamamladı. Önceki kapanışa göre 160,25 puanlık gerileme yaşanırken, toplam işlem hacmi 85,6 milyar TL olarak kaydedildi. Finansal kiralama ve faktoring sektörü yüzde 6,26 oranında kazançla öne çıkarken, spor endeksi yüzde 3,33’lük kayıpla en çok düşen sektör oldu. ABD ÜFE verilerinin nisan ayında yüzde 0,5 gerilemesi ve perakende satışların sadece yüzde 0,1 artması da küresel piyasalarda yönsüz bir tablo çizdi.

YARIN BORSA NE OLUR?

Analistler, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek; 9.600 ve 9.700 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. İçeride TCMB piyasa katılımcı anketi, konut satışları ve işsizlik oranı takip edilecek. Dışarıda ise ABD’de açıklanacak konut başlangıçları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gibi veriler piyasaların seyrini şekillendirebilir.