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Borsa yükselişle başladı! Yatırımcısı ise endişeli

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa yükselişle başladı! Yatırımcısı ise endişeli

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa bugün yükselişle başladı. 27 Mart günü Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,3 yükselişle 8.834,01 puandan başladı. Borsa yatırımcıları ise son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve düşüşler,ile tedirgin. İşte detaylar...

Dünü düşüşle 8.807,38 puandan kapatan Borsa İstanbul güne 8.834,01 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,30 değer kazandı.

Borsa yükselişle başladı! Yatırımcısı ise endişeli - 1. Resim

BORSA İSTANBUL'DA TEDİRGİNLİK 

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı. Bugün ise 8.834,01 puana çıktı. BIST100 endeksi yeniden 9 bin puanın altına sarkarken, yatırımcılar arasında endişe ve tedirginlik hakim. Analistler mevduat faizlerinin enflasyona karşı koruma sağlayamadığını ve döviz piyasasında tedirginliğin devam ettiğini belirtiyor.

BİST 100 ENDEKSİ KAÇ SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR?

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile spor oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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