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Borussia Dortmund-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borussia Dortmund-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, bu akşam saat 22.00&#039;de başlayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için aramalar hız kazandı. Borussia Dortmund rövanş maçına Signal Iduna Park'ta çıkacak. Peki, Borussia Dortmund - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Borussia Dortmund - Atletico Madrid karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Eşleşmenin kazananı adını Şampiyonlar Ligi'nde son 4 takım arasına yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselecek takımın belli olacağı mücadelede Atletico Madrid ilk maçtan 2-1'lik skorla galibiyet ile ayrılmıştı. Peki, Borussia Dortmund - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı  saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund - Atletico Madrid maçı şifresiz mi?

Borussia Dortmund-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

Signal Iduna Park'ta gerçekleşecek olan karşılaşma, TV8,5 kanalından naklen ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

Mücadelede hakem olarak Slovenya'dan Slavko Vincic düdük çalacak.

İlk maçı 2-1'lik skorla kazanan La Liga temsilcisi Atletico Madrid tur atlamayı amaçlıyor. Ev sahibi Borussia Dortmund ise sahadan 2 farklı skorla galip ayrılarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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