Yeni sezon hediyesi Salih Özcan! Borussia Dortmund ile görüşmelere başlandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan ayrılması gündeme gelen Salih Özcan için Süper Lig devleri sıraya girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ardından Beşiktaş da milli oyuncu için nabız yokluyor.

Yerli takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan için girişimlerini hızlandırdı.

Futbol direktörü Samet Aybaba'nın da telefonla görüştüğü iddia edilen milli oyuncu için sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Salih Özcan ile telefonla görüştü ve "Seni takımda görmek istiyoruz" dedi.

SALİH ÖZCAN'DAN BBEŞİKTAŞ'A CEVAP

Aybaba'ya dönüş yapan Özcan'ın "Henüz net karar vermedim. İlerleyen günlerde tekrar konuşalım" karşılığını verdiği belirtildi.

Transferi bitirmeye kararlı olan Beşiktaş'ın Salih'i ezeli rakiplerine bırakmayacağı konuşuluyor.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 27 maçta 1543 dakika forma şansı bulurken gol ya da asist katkısı veremedi.

Alman ekibinin, iyi bir teklif gelmesi halinde iki yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferine onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Salih Özcan 1 Temmuz 2022'de Köln'den 5 milyon euro bedelle Dortmund'a transfer olmuştu.